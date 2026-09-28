Hérault : Manon Bouquin (RN) élue, la gauche remporte deux sièges

Manon Bouquin fait son entrée au Sénat. La liste du Rassemblement national qu’elle conduisait dans l’Hérault obtient 328 voix, soit 12,18 % des suffrages exprimés, et décroche un siège.

La liste menée par le socialiste Hussein Bourgi arrive en tête avec 29,44 % des voix. Elle fait élire deux candidats : Hussein Bourgi, qui conserve son mandat, et Julie Frêche. Le quatrième siège revient à Joseph Francis, tête d’une liste divers droite.

L’Hérault offre donc au RN une nouvelle élue, tandis que la gauche conserve deux des quatre mandats attribués dans le département.