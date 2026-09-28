Entrevue POLITIQUE

Hérault : Manon Bouquin (RN) élue, la gauche remporte deux sièges

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Hérault : Manon Bouquin (RN) élue, la gauche remporte deux sièges
Hérault : Manon Bouquin (RN) élue, la gauche remporte deux sièges

Manon Bouquin fait son entrée au Sénat. La liste du Rassemblement national qu’elle conduisait dans l’Hérault obtient 328 voix, soit 12,18 % des suffrages exprimés, et décroche un siège.

La liste menée par le socialiste Hussein Bourgi arrive en tête avec 29,44 % des voix. Elle fait élire deux candidats : Hussein Bourgi, qui conserve son mandat, et Julie Frêche. Le quatrième siège revient à Joseph Francis, tête d’une liste divers droite.

L’Hérault offre donc au RN une nouvelle élue, tandis que la gauche conserve deux des quatre mandats attribués dans le département.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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