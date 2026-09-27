Entrevue POLITIQUE

Alpes-Maritimes : l’UDR d’Éric Ciotti remporte deux sièges au Sénat

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Alpes-Maritimes : l’UDR d’Éric Ciotti remporte deux sièges au Sénat
Alpes-Maritimes : l’UDR d’Éric Ciotti remporte deux sièges au Sénat

L’Union des droites pour la République réalise une percée dans les Alpes-Maritimes. La liste menée par Laurent Castillo arrive en tête avec 40,22 % des suffrages exprimés et obtient deux des cinq sièges du département.

Laurent Castillo et Gaëlle Frontoni sont élus. La liste menée par Alexandra Borchio Fontimp remporte également deux sièges, tandis que Dominique Estrosi Sassone conserve le cinquième.

Pour Éric Ciotti, ces deux élus renforcent son alliance avec le Rassemblement national au moment où celle-ci prépare la constitution d’un groupe au Sénat.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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