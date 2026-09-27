Alpes-Maritimes : l’UDR d’Éric Ciotti remporte deux sièges au Sénat

Avancer ou reculer dans l’article 1× Fermer le lecteur

L’Union des droites pour la République réalise une percée dans les Alpes-Maritimes. La liste menée par Laurent Castillo arrive en tête avec 40,22 % des suffrages exprimés et obtient deux des cinq sièges du département.

Laurent Castillo et Gaëlle Frontoni sont élus. La liste menée par Alexandra Borchio Fontimp remporte également deux sièges, tandis que Dominique Estrosi Sassone conserve le cinquième.

Pour Éric Ciotti, ces deux élus renforcent son alliance avec le Rassemblement national au moment où celle-ci prépare la constitution d’un groupe au Sénat.