Rhône : le gendre de Mélenchon, Gabriel Amard (LFI) entre au Sénat

Gabriel Amard, gendre de Jean-Luc Mélenchon, est élu sénateur du Rhône avec 374 voix, représentant 10,09 % des suffrages. Son élection entraîne son départ de l’Assemblée nationale. Alors que la gauche conserve un siège, la droite remporte deux sièges, et un centriste est également élu.

Gabriel Amard, le compagnon de la fille du leader de LFI est élu sénateur du Rhône. Sa liste soutenue par La France insoumise et Génération.s obtient 374 voix, soit 10,09 % des suffrages exprimés, et décroche l’un des sept sièges à pourvoir. Amard qui est actuellement député va donc quitter le palais Bourbon, pour celui du Luxembourg.

Son élection intervient dans un département où la gauche présentait plusieurs listes. Celle de Thomas Dossus conserve un siège, mais Hélène Geoffroy, placée en deuxième position, n’est pas élue. La liste menée par Bruno Bernard ne remporte aucun mandat.

À droite, la liste de Sébastien Michel obtient deux sièges. Christophe Guilloteau et Serge Bérard sont également élus, tout comme le centriste Bernard Fialaire.