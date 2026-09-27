Entrevue POLITIQUE

Rhône : le gendre de Mélenchon, Gabriel Amard (LFI) entre au Sénat

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Rhône : le gendre de Mélenchon, Gabriel Amard (LFI) entre au Sénat
Rhône : le gendre de Mélenchon, Gabriel Amard (LFI) entre au Sénat

Gabriel Amard, le compagnon de la fille du leader de LFI est élu sénateur du Rhône. Sa liste soutenue par La France insoumise et Génération.s obtient 374 voix, soit 10,09 % des suffrages exprimés, et décroche l’un des sept sièges à pourvoir. Amard qui est actuellement député va donc quitter le palais Bourbon, pour celui du Luxembourg.

Son élection intervient dans un département où la gauche présentait plusieurs listes. Celle de Thomas Dossus conserve un siège, mais Hélène Geoffroy, placée en deuxième position, n’est pas élue. La liste menée par Bruno Bernard ne remporte aucun mandat.

À droite, la liste de Sébastien Michel obtient deux sièges. Christophe Guilloteau et Serge Bérard sont également élus, tout comme le centriste Bernard Fialaire.

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