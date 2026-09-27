TF1 lance déjà Noël: les téléfilms de fêtes reviennent dès le 12 octobre avec «Sur la liste du Père Noël»

TF1 anticipe déjà les festivités de Noël en lançant sa programmation de téléfilms à partir du 12 octobre. Le premier film, « Sur la liste du Père Noël », met en scène une inspectrice qui évalue les enfants pour le Père Noël, mêlant enquête et romance. La chaîne proposera également un inédit chaque après-midi jusqu’au 16 octobre.

À peine l’automne commencé, TF1 prépare déjà Noël. La chaîne donnera le coup d’envoi de sa programmation de téléfilms de fêtes le lundi 12 octobre 2026 à 14h25, avec un premier inédit, Sur la liste du Père Noël. Les films de Noël occuperont ensuite les après-midi de TF1 du lundi au vendredi, avec plusieurs nouveautés programmées dès la première semaine.

Ce retour arrive près de deux mois et demi avant le 25 décembre. TF1 poursuit ainsi une programmation devenue habituelle à l’automne, alors que le groupe renforce parallèlement la diffusion de ses contenus sur différentes plateformes. Depuis juin, TF1+ et les chaînes du groupe sont notamment accessibles directement sur Netflix en France⁠.

« Sur la liste du Père Noël » ouvre la saison le 12 octobre

Pour lancer cette nouvelle saison, TF1 a choisi Sur la liste du Père Noël, diffusé pour la première fois sur la chaîne lundi 12 octobre à 14h25. Le téléfilm est porté par Lacey Chabert et Andrew Walker, deux acteurs régulièrement associés aux productions romantiques américaines de Noël.

Lacey Chabert incarne Isabel, une inspectrice chargée d’établir la fameuse liste du Père Noël. Sa mission consiste à observer les enfants et à déterminer s’ils méritent des cadeaux ou du charbon. À deux semaines du réveillon, elle reçoit le dossier de Charlie, une adolescente de 11 ans dont le comportement lui pose problème.

L’enquête conduit Isabel à rencontrer le père de Charlie. Cette rencontre bouleverse progressivement sa mission et donne au téléfilm sa dimension romantique, selon les codes traditionnels du genre.

Un téléfilm de Noël tous les jours à 14h25

TF1 ne se limitera pas à cette première diffusion. Les téléfilms de Noël seront programmés du lundi au vendredi à partir de 14h25, avec un inédit chaque après-midi lors de la semaine de lancement.

Le mardi 13 octobre, la chaîne proposera Noël à Goose Lane, avec Chad Michael Murray et Emmanuelle Chriqui. Le mercredi 14 octobre, place à Un Noël chatoyant !, avec Erin Cahill. Noël au Grand Hôtel suivra jeudi 15 octobre, avant Quatre bébés pour Noël vendredi 16 octobre.

À 16 heures, TF1 poursuivra avec d’autres films de Noël. Le lundi 12 octobre, Le Trésor de Noël sera ainsi diffusé juste après Sur la liste du Père Noël. Les jours suivants, Un Noël à sauver, Neuf chatons pour Noël, L’Âme sœur de Noël et Joyeux Noël, Docteur Williams ! occuperont notamment cette deuxième partie d’après-midi.

TMC commence dès le matin

Le dispositif ne concernera pas uniquement TF1. TMC consacrera également une large partie de sa grille matinale aux téléfilms de Noël dès le mardi 13 octobre. Certains commenceront dès 7h05, avant de laisser la place aux programmes de TF1 dans l’après-midi.

Entre TF1 et TMC, 26 téléfilms de Noël sont ainsi programmés entre le lundi 12 et le vendredi 16 octobre. Cette présence importante dès la première semaine confirme la place prise par ces productions dans les grilles automnales des chaînes du groupe.

Les téléspectateurs pourront également retrouver les films à la demande sur TF1+, la plateforme qui occupe désormais une place centrale dans la stratégie numérique du groupe. Ces derniers mois, TF1 a multiplié les évolutions concernant la distribution de ses chaînes et de ses programmes⁠.

Des romances, de la neige et des retrouvailles jusqu’aux fêtes

La programmation reprend les ingrédients traditionnels des téléfilms de Noël : romances, familles réunies, petites villes décorées, neige, sapins et histoires sentimentales construites autour des fêtes de fin d’année.

TF1 avait déjà constaté l’intérêt du public pour cet univers en décembre dernier. Le film Noël joyeux, avec Franck Dubosc et Emmanuelle Devos, avait notamment permis à la chaîne de prendre la tête des audiences avec 3,35 millions de téléspectateurs⁠, soit 18,5% du public.

Cette année, le calendrier est désormais fixé : Noël commencera à la télévision le lundi 12 octobre à 14h25 sur TF1, avec Sur la liste du Père Noël. Sapins, romances et Père Noël reprendront ensuite leur place chaque après-midi, plus de dix semaines avant le réveillon.