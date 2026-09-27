Patrick Mouratoglou rejoint «Qui veut être mon associé?»: le célèbre coach de tennis devient investisseur sur M6

Patrick Mouratoglou, entraîneur de tennis renommé, devient investisseur dans la saison 7 de l'émission « Qui veut être mon associé ? » sur M6. Avec son expérience d'entrepreneur, il rejoindra d'autres investisseurs pour financer des projets d'entrepreneurs, marquant un tournant dans sa carrière, après avoir coaché Serena Williams pendant dix ans.

Patrick Mouratoglou change de terrain. L’entraîneur français, connu dans le monde entier pour avoir notamment accompagné Serena Williams pendant dix ans, rejoint la septième saison de Qui veut être mon associé ? sur M6. Le tournage de cette nouvelle édition a débuté et la chaîne renouvelle largement son équipe d’investisseurs.

À 56 ans, Patrick Mouratoglou ne débarque toutefois pas dans un univers totalement étranger. Derrière sa carrière de coach se trouve aussi un entrepreneur qui développe depuis 30 ans des activités dans le tennis, avec ses académies, l’Ultimate Tennis Showdown ou encore une marque de vêtements.

Patrick Mouratoglou passe du tennis à l’investissement sur M6

Dans Qui veut être mon associé ?, des entrepreneurs présentent leur société et leurs besoins financiers devant des investisseurs susceptibles d’engager leur propre argent en échange d’une participation au capital. Patrick Mouratoglou va désormais prendre place dans l’un des fauteuils de l’émission et pourra financer les projets qu’il souhaite accompagner.

Le fonctionnement du programme avait notamment été détaillé lorsque Marc Simoncini avait répondu aux polémiques entourant les promesses d’investissement dans « Qui veut être mon associé ? »⁠. Les accords conclus devant les caméras sont suivis d’une phase de vérification des entreprises avant la réalisation définitive des opérations financières.

Pour Mouratoglou, l’émission constitue un prolongement de ses activités d’entrepreneur. Il a créé sa première académie de tennis en 1996. Son réseau compte aujourd’hui plusieurs implantations à travers le monde. Il est également à l’origine de l’UTS, compétition créée pour proposer un format différent du tennis traditionnel, et a développé d’autres activités autour de son nom.

Dix années aux côtés de Serena Williams

Patrick Mouratoglou reste surtout associé à Serena Williams, qu’il a entraînée de 2012 à 2022. Leur collaboration a accompagné une partie considérable de la carrière de l’Américaine. Lorsqu’ils commencent à travailler ensemble, Williams compte 13 titres du Grand Chelem en simple. Elle en remporte 10 supplémentaires au cours de cette période.

Le Français a également travaillé avec plusieurs joueurs et joueuses de premier plan et s’est imposé parallèlement comme consultant dans les médias. Son arrivée sur M6 marque cependant une nouvelle étape : cette fois, ce ne sont plus des joueurs qu’il devra sélectionner et accompagner, mais des entrepreneurs venus chercher un financement.

Quatre nouveaux investisseurs pour la saison 7

Patrick Mouratoglou n’arrive pas seul. M6 renouvelle une partie importante du casting de Qui veut être mon associé ?. Angélique Gérard, Jean-Philippe Cartier et David Brauman rejoignent également l’émission.

Ils retrouveront plusieurs investisseurs déjà connus des téléspectateurs : Marc Simoncini, Éric Larchevêque, Alice Lhabouz, Jean-Michel Karam et Jean-Pierre Nadir. À l’inverse, Anthony Bourbon, Jonathan Anguelov et Kelly Massol quittent le programme.

Le départ de cette dernière avait déjà été annoncé. Après trois saisons, Kelly Massol a expliqué pourquoi elle quittait « Qui veut être mon associé ? »⁠, alors qu’elle traverse une période importante pour son entreprise Les Secrets de Loly. Elle avait notamment déclaré : « Il faut que je reste concentrée sur ma boîte. »

Le tournage de la nouvelle saison a commencé

La septième saison est désormais en production. Les nouveaux investisseurs vont donc découvrir les entreprises sélectionnées et négocier directement avec leurs fondateurs devant les caméras.

Patrick Mouratoglou arrive dans l’émission l’année des 30 ans de son académie. Son recrutement prolonge également la présence de personnalités issues du sport parmi les investisseurs de Qui veut être mon associé ?. Blaise Matuidi avait participé au programme en 2023 et Tony Parker en 2024.

La prochaine édition va ainsi présenter un jury sensiblement remanié. Après avoir bâti une partie de sa carrière autour de la détection et de l’accompagnement des joueurs de tennis, Patrick Mouratoglou devra désormais décider quels entrepreneurs il souhaite accompagner financièrement.