Donald Trump écarte encore CNN: la chaîne exclue d’Air Force One pour son déplacement au Tennessee

Donald Trump exclut CNN d'Air Force One pour son déplacement au Tennessee, une décision marquante qui survient juste après le rétablissement de l'accréditation de la chaîne par un juge. La Maison-Blanche attribue la place à Real America’s Voice News, soulignant les tensions persistantes entre Trump et plusieurs médias, dans un contexte de restrictions sur l'accès à la presse.

Nouveau rebondissement dans le bras de fer entre Donald Trump et plusieurs grands médias américains. Quelques heures seulement après le retour de CNN à la Maison-Blanche, rendu possible par une décision de justice, la chaîne a été écartée du déplacement présidentiel prévu ce samedi dans le Tennessee. CNN devait voyager à bord d’Air Force One dans le cadre de la rotation habituelle du pool télévisé, mais sa place a finalement été attribuée à un autre média.

Donald Trump doit se rendre à Knoxville pour assister au match de football universitaire opposant Tennessee au Texas. Pour ce voyage, les instructions transmises vendredi soir par la Maison-Blanche indiquent que Real America’s Voice News occupera la place normalement réservée à CNN.

CNN devait voyager à bord d’Air Force One

La décision est particulièrement remarquée car CNN était précisément de permanence dans le pool télévisé pour ce déplacement. Ce système permet à plusieurs grands réseaux américains de se relayer afin qu’une équipe accompagne le président et fournisse ensuite ses images aux autres rédactions.

CNN fait partie des cinq grands réseaux qui composent traditionnellement ce pool avec ABC, CBS, Fox News et NBC. Real America’s Voice News, média conservateur choisi pour remplacer CNN samedi, n’en fait pas partie. La place à bord d’Air Force One était jusqu’ici réservée à l’un des membres de cette rotation.

Cette nouvelle restriction arrive seulement deux jours après la décision d’un juge fédéral imposant le retour de CNN, MS NOW et Politico à la Maison-Blanche⁠.

Un juge avait pourtant rétabli l’accès de CNN

Donald Trump avait annoncé le 18 septembre qu’il interdisait désormais l’accès à la Maison-Blanche à CNN, MS NOW et Politico. Il reprochait aux trois médias leur couverture de son administration et les accusait notamment de publier des informations fausses. Les badges permettant à leurs journalistes d’accéder au complexe présidentiel avaient ensuite été désactivés.

Les trois rédactions avaient alors attaqué l’administration Trump devant la justice⁠, invoquant notamment le premier amendement de la Constitution américaine.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le juge fédéral Timothy Kelly a ordonné le rétablissement immédiat de leurs accréditations. Son ordonnance temporaire reste valable pendant 14 jours. Le magistrat a considéré que les médias avaient de fortes chances d’obtenir gain de cause sur la question du respect de la procédure avant le retrait de leurs badges. Il n’a toutefois pas encore tranché leur argument fondé sur la liberté de la presse garantie par le premier amendement.

L’ordonnance du juge ne mentionne pas Air Force One

Un élément est désormais essentiel : la décision de Timothy Kelly concerne explicitement les accréditations donnant accès aux terrains de la Maison-Blanche. Elle ne mentionne directement ni Air Force One ni les missions attribuées aux différents médias au sein du pool présidentiel.

Les médias concernés considèrent cependant que la protection accordée par le tribunal doit également couvrir leur participation au pool. Leur avocat Theodore Boutrous Jr. avait indiqué vendredi que les plaignants estimaient que la décision judiciaire s’appliquait aussi à cet accès. La justice pourrait donc être amenée à préciser la portée exacte de son ordonnance.

CNN avait retrouvé sa place dans le pool vendredi

Quelques heures avant l’annonce concernant le voyage au Tennessee, CNN avait pourtant retrouvé une situation presque normale. Vendredi, lors de la visite de Donald Trump et du président chinois Xi Jinping aux Archives nationales à Washington, la chaîne avait assuré son tour dans le pool et diffusé des images du déplacement présidentiel.

Le pool vidéo avait cessé de fonctionner normalement après l’exclusion de CNN, MS NOW et Politico décidée par Donald Trump⁠. Lorsque CNN avait été retirée de la rotation, les quatre autres grands réseaux avaient refusé de prendre sa place. Vendredi, le dispositif avait finalement repris avant cette nouvelle décision concernant Air Force One.

Real America’s Voice News récupère la place de CNN

Pour le déplacement de samedi, la Maison-Blanche a donc choisi Real America’s Voice News. CNN ne disposera pas de la place qui devait normalement lui revenir à bord de l’avion présidentiel.

Cette décision prolonge une confrontation engagée depuis plusieurs jours entre Donald Trump et plusieurs médias américains. Le président avait justifié leur exclusion en affirmant qu’ils ne devraient pas pouvoir continuellement publier ou diffuser, selon ses termes, « des fictions et des mensonges » à propos du président des États-Unis.

Le conflit intervient également quelques jours après le lancement de « Trump TV », le flux vidéo officiel de la Maison-Blanche diffusé 24h/24⁠.

CNN a donc retrouvé son accréditation à la Maison-Blanche grâce à la justice, mais ne voyagera pas dans Air Force One ce samedi. La procédure judiciaire, elle, continue, avec une prochaine échéance fixée au 28 septembre pour les médias s’ils souhaitent demander au juge une mesure plus durable contre leur exclusion.