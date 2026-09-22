Donald Trump lance «Trump TV», le flux officiel de la Maison-Blanche diffusé 24h/24

Donald Trump dispose désormais d’un canal vidéo permanent portant son nom. La Maison-Blanche a lancé lundi 21 septembre « TRUMP TV: The Essentials Station », un flux diffusé 24h/24 consacré aux discours, annonces et images de la présidence américaine.

Le lancement arrive en pleine confrontation entre le président américain et plusieurs grands médias. Trois jours plus tôt, Donald Trump avait banni CNN, MS NOW et Politico de la Maison-Blanche, les accusant de publier des informations fausses sur son administration.

Trump TV promet une diffusion permanente, 24h/24 et 7j/7

La plateforme est directement proposée par la Maison-Blanche. Elle promet de regrouper en permanence les principales vidéos de l’administration, les interventions de Donald Trump, les annonces officielles et différents moments de sa présidence, avec des contenus actualisés en temps réel.

La présentation officielle annonce : « Les meilleures vidéos, les principales déclarations et les moments à ne pas manquer, diffusés 24h/24, 7j/7 et mis à jour en temps réel. » La Maison-Blanche avait préparé le lancement avec une bande-annonce d’une minute avant l’ouverture du flux.

Pas une chaîne de télévision classique

Malgré son nom, Trump TV n’est pas, à ce stade, une chaîne de télévision traditionnelle comparable à CNN, Fox News, NBC ou ABC. Il s’agit d’un flux vidéo officiel de la Maison-Blanche diffusé sur Internet, notamment via les plateformes numériques de la présidence américaine.

La différence est importante : la Maison-Blanche contrôle directement les images proposées, leur sélection et leur programmation. Aucun lancement sur un réseau de télévision classique n’a été annoncé pour le moment.

Pour son lancement, Trump TV rediffuse un discours de Donald Trump

Après la mise en ligne de la plateforme, le premier programme diffusé a été une ancienne intervention de Donald Trump. Il s’agissait de son discours prononcé le 3 juillet au mont Rushmore, à la veille des célébrations du 250e anniversaire de l’indépendance américaine.

Le démarrage est resté relativement limité en audience sur YouTube : environ quinze minutes après le début du direct, le flux comptait quelque 8 000 spectateurs simultanés. La bande-annonce précédant son lancement mettait notamment en avant la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle de 2024.

CNN, Politico et MS NOW attaquent la Maison-Blanche

Trump TV arrive alors que la bataille entre Donald Trump et plusieurs médias américains se déplace devant les tribunaux. CNN, Politico et MS NOW ont attaqué en justice l’administration Trump après leur expulsion de la Maison-Blanche.

Les trois médias estiment que leur exclusion viole le premier amendement de la Constitution américaine, qui protège notamment la liberté de la presse. Ils demandent à la justice fédérale de suspendre l’interdiction et une audience doit se tenir mercredi à Washington.

Donald Trump affirme pour sa part ne pas mener une offensive contre la liberté de la presse, mais contre ce qu’il qualifie de « fake news ». Il a déclaré : « La Maison-Blanche ne mène pas une attaque contre la presse libre. Elle mène une attaque contre les FAKE NEWS. »

Les grandes chaînes américaines suspendent leur couverture commune

L’exclusion de CNN a également désorganisé le fonctionnement du television pool de la Maison-Blanche. CNN fait partie, avec ABC, CBS, Fox News et NBC, des cinq réseaux qui se relaient pour filmer certains déplacements et événements présidentiels avant de partager leurs images avec les autres médias.

CNN devait assurer la couverture du déplacement de Donald Trump à New York pour l’Assemblée générale des Nations unies. La chaîne ayant été empêchée d’assurer cette mission, les autres grands réseaux ont décidé de suspendre à leur tour la couverture mutualisée et de ne pas désigner de remplaçant.

Donald Trump multiplie les affrontements avec les grands médias

Les tensions entre Donald Trump et les grandes chaînes américaines avaient déjà fortement augmenté ces derniers mois. En juillet, le président avait notamment réclamé le retrait des licences de NBC et ABC après leur refus de bouleverser leurs programmes pour retransmettre en direct l’une de ses allocutions.

Avec Trump TV, la présidence américaine possède désormais son propre flux vidéo permanent, sans passer par la programmation des chaînes d’information traditionnelles. La plateforme peut diffuser directement les discours, annonces et images choisis par la Maison-Blanche, 24h/24 et 7j/7.