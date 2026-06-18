TF1+ arrive sur Netflix en France : un accord inédit entre TF1 et Netflix

TF1+ et les chaînes du Groupe TF1 seront désormais disponibles directement sur Netflix en France. L’annonce a été officialisée ce jeudi lors de l’Upfront TF1, en présence de Greg Peters, CEO de Netflix, et de Rodolphe Belmer, PDG du Groupe TF1. L’accord de distribution entre Netflix et le Groupe TF1 entre en application ce vendredi 19 juin. Les abonnés Netflix en France pourront accéder à TF1+ depuis leur plateforme Netflix, ainsi qu’aux chaînes en direct du Groupe TF1.

Une première mondiale pour Netflix et TF1

Le Groupe TF1 présente cette arrivée comme une première mondiale. Pour la première fois, les contenus et chaînes d’un grand groupe audiovisuel français sont intégrés directement à l’environnement Netflix dans le cadre d’un partenariat de distribution. Cette nouveauté concerne les abonnés Netflix situés en France. Ils pourront regarder les programmes de TF1+ sans quitter Netflix, avec également un accès aux chaînes en direct du Groupe TF1.

Greg Peters et Rodolphe Belmer réunis sur scène

L’annonce a été portée sur scène par Greg Peters, CEO de Netflix, aux côtés de Rodolphe Belmer, PDG du Groupe TF1. Leur présence commune lors de l’Upfront TF1 2026 marque l’importance stratégique de ce partenariat pour les deux groupes.

TF1+ gagne une nouvelle vitrine auprès des abonnés Netflix

Avec cet accord, TF1+ bénéficie d’une exposition directe auprès des abonnés Netflix en France. La plateforme de streaming de TF1 devient accessible dans un environnement déjà utilisé massivement pour la consommation de contenus vidéo. Pour Netflix, cette intégration ajoute une offre de télévision française et de programmes en direct à son service en France. Pour TF1, elle permet d’élargir la distribution de TF1+ et de ses chaînes au-delà de ses propres interfaces.

Lancement dès le 19 juin

L’accord annoncé le 18 juin entre en vigueur le vendredi 19 juin. À partir de cette date, les abonnés Netflix en France pourront retrouver TF1+ et les chaînes du Groupe TF1 directement depuis Netflix.