— Adil Rami lance “Le React” : son débrief football arrive en direct sur YouTube et M6+

À l’occasion de la Coupe du monde, Adil Rami lance un nouveau rendez-vous de décryptage football en direct. Baptisé Le React d’Adil Rami, ce format sera diffusé dès mercredi sur YouTube, puis disponible gratuitement sur M6+.

Champion du monde 2018, ancien international français et désormais figure très suivie en streaming, Adil Rami proposera un débrief après les grandes affiches de la compétition, avec une attention particulière portée aux rencontres de l’équipe de France.

Un débrief en direct après les grands matchs

Le principe : revenir à chaud sur les moments forts des rencontres. Adil Rami analysera les actions décisives, les choix tactiques, les performances individuelles et les tournants des matchs. Le format mise sur une approche directe et interactive. Les internautes pourront réagir en direct avec lui pendant la diffusion sur YouTube, avant de retrouver le programme sur M6+.

Adil Rami, entre expérience du terrain et ton direct

Avec son vécu de joueur professionnel, son titre de champion du monde en 2018 et sa personnalité très identifiée auprès du public, Adil Rami apporte à ce rendez-vous un regard d’ancien défenseur international.

Le programme s’appuie sur les images des matchs pour décortiquer les séquences importantes et donner des clés de compréhension accessibles aux passionnés de football.

M6+ renforce son dispositif Coupe du monde 2026

Le React d’Adil Rami fait partie é un dispositif plus large autour de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur M6+. Après chaque rencontre, la plateforme proposera des résumés en version courte de 3 minutes ou en version longue de 15 minutes.

Le suivi de la compétition intégrera également un rendez-vous quotidien, le Morning Récap, consacré aux résultats de la nuit, aux temps forts et aux moments marquants, sur le terrain comme en dehors des stades.

Un format pensé pour les supporters connectés

Avec ce lancement, M6+ et Adil Rami veulent installer une nouvelle manière de suivre le football : plus immédiate, plus interactive et plus proche des usages numériques.

Le rendez-vous sera proposé en direct sur YouTube, puis accessible gratuitement sur M6+, afin de prolonger les débats après les matchs et de permettre aux fans de retrouver les analyses à tout moment.