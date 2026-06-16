SPORT Coupe du monde

France-Sénégal : la composition des Bleus

16 juin 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
France-Sénégal : la composition des Bleus
France-Sénégal : la composition des Bleus

Didier Deschamps lance l’équipe de France dans la Coupe du monde avec un onze attendu. Les Bleus débutent face au Sénégal ce mardi soir au MetLife Stadium d’East Rutherford, à 21 heures. La France évoluera en 4-2-3-1.

Doué démarre, Barcola sur le banc

Désiré Doué est titulaire sur le côté gauche de l’attaque. Il a été préféré à Bradley Barcola. Kylian Mbappé débutera en pointe. Michael Olise occupera le couloir droit, Ousmane Dembélé jouera dans l’axe, derrière Mbappé.

Saliba bien titulaire

William Saliba débute en défense centrale malgré ses problèmes de dos récents. Il sera associé à Dayot Upamecano. Theo Hernandez est titulaire au poste de latéral gauche, devant Lucas Digne. Jules Koundé occupera le côté droit de la défense. Mike Maignan gardera le but français.

Le onze de départ des Bleus

Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. HernandezTchouaméni, Rabiot – Olise, O. Dembélé, D. Doué – K. Mbappé

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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