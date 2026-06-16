France-Sénégal : la composition des Bleus

Didier Deschamps lance l’équipe de France dans la Coupe du monde avec un onze attendu. Les Bleus débutent face au Sénégal ce mardi soir au MetLife Stadium d’East Rutherford, à 21 heures. La France évoluera en 4-2-3-1.

Doué démarre, Barcola sur le banc

Désiré Doué est titulaire sur le côté gauche de l’attaque. Il a été préféré à Bradley Barcola. Kylian Mbappé débutera en pointe. Michael Olise occupera le couloir droit, Ousmane Dembélé jouera dans l’axe, derrière Mbappé.

Saliba bien titulaire

William Saliba débute en défense centrale malgré ses problèmes de dos récents. Il sera associé à Dayot Upamecano. Theo Hernandez est titulaire au poste de latéral gauche, devant Lucas Digne. Jules Koundé occupera le côté droit de la défense. Mike Maignan gardera le but français.

Le onze de départ des Bleus

Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, O. Dembélé, D. Doué – K. Mbappé