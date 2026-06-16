— France-Sénégal : 24 ans après le séisme de 2002, le souvenir des deux héros disparus

Ce mardi soir, la France débute sa Coupe du monde 2026 face au Sénégal. Une affiche de phase de groupes qui rappelle des souvenirs douloureux, et ce pour plusieurs raisons. Le 31 mai 2002, le Sénégal avait renversé la France, championne du monde en titre, lors du match d’ouverture du Mondial organisé en Corée du Sud et au Japon (1-0). Au-delà de l’aspect sportif, des héros de ce soir-là ont disparu prématurément : Papa Bouba Diop, unique buteur de la rencontre, ainsi que Bruno Metsu, entraîneur des Sénégalais, nous ont quittés prématurément…

Le choc du 31 mai 2002

Ce jour-là, le score avait été court, mais le choc immense : France 0, Sénégal 1. Un but signé Papa Bouba Diop, au cœur d’une action devenue mythique. El-Hadji Diouf déborde, le ballon revient dans la surface, Fabien Barthez ne peut l’écarter proprement, et Diop surgit pour conclure. Puis vient la célébration, cette danse autour du maillot posé au sol, comme un rituel de joie et de fierté. Pour le Sénégal, c’est l’entrée fracassante dans l’histoire du football mondial. Pour la France, c’est le début d’un cauchemar : les Bleus quitteront la compétition dès le premier tour, sans inscrire le moindre but.

Deux héros aujourd’hui disparus

Vingt-quatre ans plus tard, ce souvenir revient naturellement au moment où les deux sélections se retrouvent. La France retrouve une page de son propre passé. Le Sénégal, lui, retrouve l’un des soirs les plus glorieux de son histoire sportive. Mais cette mémoire a aussi une part d’ombre. Deux figures centrales de l’exploit de 2002 ne sont plus là : Papa Bouba Diop, le buteur, et Bruno Metsu, le sélectionneur.

Papa Bouba Diop, le buteur éternel

Papa Bouba Diop est mort le 29 novembre 2020, à seulement 42 ans, après une longue maladie. Milieu puissant, joueur respecté en Angleterre comme en France, il restera pourtant avant tout l’homme du but contre les Bleus. Au Sénégal, son nom dépasse le cadre du football. Il incarne une génération qui a donné au pays une fierté planétaire. Son but était un symbole. Celui d’une équipe qui refusait de se voir comme un simple invité dans la compétition.

Bruno Metsu, l’homme qui a rendu l’exploit possible

Bruno Metsu, lui, est mort en octobre 2013, à 59 ans, emporté par un cancer. Français de naissance, profondément lié au Sénégal, il avait bâti avec les Lions une équipe audacieuse. Metsu avait convaincu ses joueurs qu’ils pouvaient regarder la France dans les yeux. Face aux champions du monde 1998 et champions d’Europe 2000, le Sénégal avait joué avec l’insolence des équipes qui savent que l’histoire peut basculer en une soirée.

Une revanche qui ne dit pas son nom

Le destin a donc donné à cette affiche une dimension particulière. France–Sénégal 2026 n’est pas la répétition de 2002 : les joueurs ont changé, les générations aussi, le football a évolué. Mais l’écho demeure. Didier Deschamps a beau refuser l’idée d’une revanche, le match réveille forcément une blessure ancienne chez les supporters français et une fierté intacte côté sénégalais.

Le Sénégal n’est plus une surprise

Le Sénégal d’aujourd’hui n’est plus une surprise exotique du Mondial. C’est une nation respectée, portée par des talents formés dans les plus grands championnats. La France, elle, arrive avec son statut habituel de favorite, mais aussi avec une leçon gravée dans son histoire : en Coupe du monde, aucun match d’ouverture ne se gagne avec le palmarès.

Une soirée entre mémoire et présent

Ce soir, les Bleus chercheront à écrire une nouvelle page. Les Lions de la Teranga, eux, entreront sur la pelouse avec une mémoire immense derrière eux. Celle de 2002. Celle de Papa Bouba Diop, buteur éternel. Celle de Bruno Metsu, bâtisseur d’un exploit. Deux disparus dont le souvenir planera sur cette affiche…