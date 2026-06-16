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Mondial – Alerte au serpent venimeux autour du camp allemand: appelle à la prudence

16 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Mondial - Alerte au serpent venimeux autour du camp allemand: appelle à la prudence
Mondial - Alerte au serpent venimeux autour du camp allemand: appelle à la prudence

La sélection allemande a été confrontée à une situation inhabituelle autour de son camp de base aux États-Unis : la présence d’un serpent venimeux, identifié comme un mocassin à tête cuivrée. L’incident a été évoqué par Joshua Kimmich, qui a rappelé le danger potentiel représenté par ce reptile, présent dans l’est des États-Unis.

Un serpent venimeux près du camp allemand

Le serpent signalé est un mocassin à tête cuivrée, une espèce venimeuse que l’on rencontre notamment dans l’est du territoire américain. Sa présence autour du camp de base allemand a entraîné un appel clair à la vigilance. Le danger principal réside dans le risque de morsure, notamment si quelqu’un marche accidentellement sur l’animal.

Joshua Kimmich prévient : “Il faut aller à l’hôpital”

Interrogé sur la situation, Joshua Kimmich a déclaré : « Si vous vous faites mordre, il faut aller à l’hôpital. Je ne pense pas qu’on en mourra, mais c’est certainement dangereux », a déclaré le joueur allemand. Le milieu de terrain a également insisté sur le risque d’un mauvais contact avec le serpent : « J’ai le sentiment que si vous marchez sur un serpent comme ça, ça peut mal tourner. »

Un risque réel, mais encadré

La situation ne relève pas d’un danger incontrôlable, mais elle impose des précautions. La présence d’un serpent venimeux à proximité d’un camp de base sportif nécessite d’éviter les zones à risque, de rester attentif lors des déplacements et de prévenir rapidement les équipes médicales en cas de morsure.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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