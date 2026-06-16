Mondial – Alerte au serpent venimeux autour du camp allemand: appelle à la prudence

La sélection allemande a été confrontée à une situation inhabituelle autour de son camp de base aux États-Unis : la présence d’un serpent venimeux, identifié comme un mocassin à tête cuivrée. L’incident a été évoqué par Joshua Kimmich, qui a rappelé le danger potentiel représenté par ce reptile, présent dans l’est des États-Unis.

Un serpent venimeux près du camp allemand

Le serpent signalé est un mocassin à tête cuivrée, une espèce venimeuse que l’on rencontre notamment dans l’est du territoire américain. Sa présence autour du camp de base allemand a entraîné un appel clair à la vigilance. Le danger principal réside dans le risque de morsure, notamment si quelqu’un marche accidentellement sur l’animal.

Joshua Kimmich prévient : “Il faut aller à l’hôpital”

Interrogé sur la situation, Joshua Kimmich a déclaré : « Si vous vous faites mordre, il faut aller à l’hôpital. Je ne pense pas qu’on en mourra, mais c’est certainement dangereux », a déclaré le joueur allemand. Le milieu de terrain a également insisté sur le risque d’un mauvais contact avec le serpent : « J’ai le sentiment que si vous marchez sur un serpent comme ça, ça peut mal tourner. »

Un risque réel, mais encadré

La situation ne relève pas d’un danger incontrôlable, mais elle impose des précautions. La présence d’un serpent venimeux à proximité d’un camp de base sportif nécessite d’éviter les zones à risque, de rester attentif lors des déplacements et de prévenir rapidement les équipes médicales en cas de morsure.