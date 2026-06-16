France-Sénégal : la FIFA réserve symboliquement une place à Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie

Ce mardi, au MetLife Stadium de New York, une place en tribune de presse a été réservée à Christophe Gleizes pour le match France-Sénégal, premier rendez-vous des Bleus dans cette Coupe du monde 2026. Le journaliste français n’y assistera pas : il est incarcéré en Algérie depuis près d’un an. La FIFA lui a attribué cette place à titre honorifique, avec une accréditation symbolique pour la compétition.

Un nom posé au milieu des journalistes

Sur le pupitre réservé à son emplacement, son nom apparaît en lettres blanches sur fond rouge. Autour, des écharpes de la France et du Sénégal ont été disposées, comme un rappel très concret de son absence. Le siège se trouve au cœur de la tribune de presse, là où Christophe Gleizes aurait dû travailler comme journaliste sportif.

Arrêté en Algérie, condamné à sept ans de prison

Christophe Gleizes, collaborateur de So Foot et Society, a été arrêté le 28 mai 2024 à Tizi Ouzou alors qu’il effectuait un reportage lié au football, notamment autour de la JS Kabylie. Après treize mois sous contrôle judiciaire, il a été condamné le 29 juin 2025 à sept ans de prison ferme pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national ». Il a ensuite été incarcéré.

Une affaire née d’un travail journalistique

Les poursuites visant Christophe Gleizes sont liées à des échanges réalisés dans le cadre de son travail avec des responsables ou anciens responsables liés au football kabyle, dont certains sont associés au Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie, classé organisation terroriste par les autorités algériennes en 2021. Plusieurs éléments reprochés au journaliste remontent à des années antérieures à cette classification.

Sa condamnation confirmée en appel

Le 3 décembre 2025, la cour d’appel de Tizi Ouzou a confirmé la peine de sept ans de prison ferme. La France a publiquement regretté cette décision et demandé sa libération. Son entourage a ensuite engagé une démarche en vue d’une éventuelle grâce présidentielle algérienne.

Le Mondial comme caisse de résonance

La veille du match France-Sénégal, la situation de Christophe Gleizes a déjà été portée dans l’environnement de l’équipe de France. Une question préparée par le journaliste emprisonné a été relayée lors d’une conférence de presse des Bleus. Didier Deschamps a alors exprimé l’espoir de voir Christophe Gleizes retrouver son métier. On espère le plus rapidement possible…