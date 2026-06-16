Il y a 14 ans jour pour jour, Thierry Roland, voix du football français, s’éteignait

Alors que les Bleus débutent leur Coupe du monde ce mardi contre le Senegal, le hasard fair un drôle de clin d’œil. Il y a tout juste 14 ans, le 16 juin 2012, Thierry Roland mourait à Paris, à l’âge de 74 ans. Le journaliste sportif et commentateur de football disparaissait alors que l’Euro 2012 battait son plein, compétition qu’il devait initialement commenter sur M6 aux côtés de Jean-Michel Larqué. Quelques jours avant sa mort, il avait finalement renoncé à participer à la couverture du tournoi, n’étant pas suffisamment rétabli après une intervention médicale. Sa disparition avait été annoncée par sa famille, provoquant une vive émotion dans le monde du football, de la télévision et chez plusieurs générations de téléspectateurs.

Une voix indissociable du football français

Né le 4 août 1937 à Boulogne-Billancourt, Thierry Roland avait commencé très jeune dans le journalisme sportif. Il avait ensuite accompagné l’évolution de la télévision française pendant plusieurs décennies, passant par l’ORTF, Antenne 2, TF1 puis M6. Son nom reste associé aux plus grands rendez-vous du football : Coupes du monde, Championnats d’Europe, matches de l’équipe de France, soirées européennes et grands directs télévisés. Au total, Thierry Roland a commenté plus d’un millier de matches au cours de sa carrière.

Le duo mythique avec Jean-Michel Larqué

Pendant des années, Thierry Roland a formé avec Jean-Michel Larqué l’un des duos les plus connus du commentaire sportif français. Roland tenait le rôle du commentateur populaire, direct, passionné. Larqué apportait l’analyse technique de l’ancien joueur et entraîneur. Leur duo a marqué l’histoire de TF1, notamment lors des grandes compétitions internationales. Pour de nombreux téléspectateurs, leurs voix restent liées aux grands soirs de l’équipe de France, en particulier à la Coupe du monde 1998.

Le commentateur des Bleus

Thierry Roland a accompagné les Bleus pendant plusieurs générations. Il a commenté leurs victoires, leurs défaites, leurs crises et leurs grands moments. Son style était reconnaissable immédiatement : ton familier, phrases tranchantes, enthousiasme débordant, commentaires parfois excessifs, toujours assumés. Il était devenu une figure populaire parce qu’il parlait football comme beaucoup de Français le vivaient : avec passion, parti pris et émotion. Cette manière de commenter lui a valu une immense notoriété, mais aussi des critiques régulières pour certaines formules polémiques.

Une carrière immense, un style unique

Thierry Roland incarnait une époque de télévision où le commentaire sportif était plus direct, plus personnel. Sa voix, son débit, ses réactions et ses expressions ont installé une véritable signature. Il a également travaillé dans la presse écrite, à la radio et dans plusieurs émissions sportives. Mais c’est à la télévision que son nom s’est définitivement imposé dans la mémoire collective.

Des obsèques à Paris

Les obsèques de Thierry Roland ont eu lieu le 21 juin 2012 en la basilique Sainte-Clotilde, à Paris. De nombreuses personnalités du football, des médias et du monde sportif étaient présentes pour lui rendre hommage. Il a ensuite été inhumé au cimetière de Passy, dans le 16e arrondissement de Paris. Et nul doute que de là où il est aujourd’hui, il aura un œil attentif ce soir sur l’équipe de France, qu’il chérissait tant…