— «Ce ne serait pas une surprise si on battait la France» : le sélectionneur sénégalais annonce la couleur

Avant d’affronter la France en Coupe du monde, ce soir à 21h, Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, a affiché ses ambitions : « Ce ne serait pas une surprise si on battait la France », a-t-il lancé en conférence de presse. Une déclaration qui résume l’état d’esprit sénégalais avant ce choc face aux Bleus.

« La France est favorite », mais le Sénégal ne se cache pas

Pape Thiaw n’a pas nié la hiérarchie du moment. « La France est favorite », a-t-il reconnu. Les Bleus restent l’une des références mondiales, avec un effectif dense, expérimenté et habitué aux grands rendez-vous. Mais le sélectionneur sénégalais refuse de réduire son équipe au rôle d’outsider sympathique. Le Sénégal, selon lui, a des arguments. « Notre équipe a été championne d’Afrique », a-t-il rappelé, avant d’insister sur la continuité du projet sénégalais : « On s’est qualifiés pour la 3e fois d’affilée pour la Coupe du monde. »

Un discours de confiance

La sortie de Pape Thiaw n’a rien d’un coup de bluff. Le Sénégal s’est installé parmi les sélections africaines les plus solides. Le pays a gagné en régularité, en expérience et en crédibilité sur la scène internationale. En affirmant que battre la France ne serait « pas une surprise », Thiaw affirme que le Sénégal ne veut plus être regardé comme une équipe capable seulement de simplement gêner les grandes nations.

Le souvenir de 2002 plane sur l’affiche

Impossible d’évoquer un France-Sénégal en Coupe du monde sans revenir au 31 mai 2002. Ce jour-là, le Sénégal avait battu la France 1-0 en ouverture du Mondial. Un résultat historique, devenu l’un des grands chocs de l’histoire récente de la compétition. Pape Thiaw connaît ce précédent de l’intérieur. Il faisait partie du groupe sénégalais en 2002 ; 24 ans plus tard, il retrouve les Bleus dans un autre costume : celui de sélectionneur.

« Championne d’Afrique » : le Sénégal revendique son statut

Pape Thiaw a aussi insisté sur le rang de son équipe. En rappelant que le Sénégal a été « champion d’Afrique », il a voulu rappeler que les Lions n’étaient pas à prendre à la légère. Le sélectionneur a également mis en avant la régularité de son groupe. « On s’est qualifiés pour la 3e fois d’affilée pour la Coupe du monde », a-t-il répété. Pour lui, ce parcours confirme que le Sénégal n’arrive pas par hasard au plus haut niveau.

La France prévenue avant le choc

Face aux Bleus, le Sénégal devra répondre sur le terrain. Mais avant même le coup d’envoi, Pape Thiaw a déjà fixé le ton. « La France est favorite », oui. Mais le Sénégal ne s’avance pas avec peur. Didier deschamps a d’ailleurs reconnu hier que l’adversaire de ce soir était de très haut niveau.

Coup d’envoi à 21h, à suivre en direct sur M6 et beIN sports.