Mondial : un mardi intense avec France-Sénégal et Argentine-Algérie

La Coupe du monde 2026 propose ce mardi un programme passionnant, avec quatre rencontres réparties entre le groupe I et le groupe J. La France ouvre sa campagne face au Sénégal à 21h heure française, avant une nuit complète de football marquée par Irak-Norvège à minuit, Argentine-Algérie à 3h et Autriche-Jordanie à 6h.

France-Sénégal, premier choc du groupe I

L’équipe de France débute son tournoi contre le Sénégal au New York New Jersey Stadium. Cette rencontre ouvre le groupe I pour les Bleus, engagés avec le Sénégal, l’Irak et la Norvège. Le match place immédiatement la France face à l’un des adversaires africains les plus expérimentés du tournoi, quart de finaliste en 2002 et huitième de finaliste en 2022.

Un précédent lourd dans l’histoire des Bleus

France-Sénégal renvoie à l’un des matches les plus marquants de l’histoire de la Coupe du monde. En 2002, à Séoul, le Sénégal avait battu la France 1-0 lors du match d’ouverture. Les Bleus arrivaient alors comme champions du monde en titre. Vingt-quatre ans plus tard, les deux sélections se retrouvent dans un autre contexte, mais avec un souvenir toujours attaché à cette affiche.

Mbappé, capitaine attendu au premier plan

Kylian Mbappé est au centre de l’affiche et du dispositif français. Capitaine des Bleus, il aborde ce Mondial avec le statut d’un joueur déjà décisif dans les deux précédentes éditions. Buteur en finale en 2018, auteur d’un triplé en finale en 2022, il reste l’un des visages majeurs de la sélection française dans les grands tournois internationaux.

Le Sénégal avec une génération confirmée

Le Sénégal arrive dans cette Coupe du monde avec une sélection installée parmi les références du football africain. Champion d’Afrique en 2022, régulièrement présent dans les grandes compétitions internationales, le pays s’appuie sur une génération habituée au très haut niveau. Face à la France, l’enjeu est immédiat : prendre des points dès l’ouverture et peser d’entrée dans un groupe relevé.

Irak-Norvège, duel de retours au Mondial

À minuit, l’Irak affronte la Norvège au Boston Stadium dans l’autre match du groupe I. L’Irak retrouve la Coupe du monde quarante ans après sa seule participation, en 1986. La Norvège revient elle aussi après une longue absence, sa dernière apparition remontant à 1998. Cette rencontre oppose deux sélections qui n’ont pas connu récemment la régularité mondiale des grandes nations, mais qui arrivent avec une qualification déjà historique.

L’Argentine remet son titre en jeu contre l’Algérie

À 3h, l’Argentine débute son Mondial contre l’Algérie au Kansas City Stadium. L’Albiceleste entre dans la compétition avec le statut de championne du monde en titre, quatre ans après son sacre au Qatar. Triple vainqueur de la Coupe du monde, l’Argentine commence sa défense du trophée face à une sélection algérienne de retour sur la scène mondiale.

L’Algérie retrouve la Coupe du monde

L’Algérie dispute une nouvelle phase finale après ses précédentes participations en 1982, 1986, 2010 et 2014. Son meilleur parcours reste le huitième de finale atteint au Brésil, en 2014, contre l’Allemagne. Face à l’Argentine, les Fennecs débutent par le match le plus exposé de leur groupe, avec l’objectif de rester compétitifs avant les rendez-vous contre la Jordanie et l’Autriche.

Autriche-Jordanie pour refermer la nuit

À 6h, l’Autriche et la Jordanie s’affrontent au San Francisco Bay Area Stadium. L’Autriche retrouve la Coupe du monde après une longue absence, tandis que la Jordanie dispute la première phase finale de son histoire. Ce match complète la première journée du groupe J, où figurent également l’Argentine et l’Algérie.

Deux groupes déjà sous pression

Le groupe I place la France, le Sénégal, l’Irak et la Norvège dans une course où le premier match peut immédiatement peser sur la suite du parcours. Le groupe J réunit l’Argentine, l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie autour d’un tenant du titre très attendu. Avec le format élargi à 48 équipes, les deux premiers de chaque groupe accèdent à la phase à élimination directe, accompagnés des meilleurs troisièmes. Chaque résultat, chaque but marqué et chaque différence de buts peuvent compter dès cette première journée.