De 50.000 à plus de 6 millions d’abonnés : l’incroyable ascension du gardien du Cap-vert après son incroyable match contre l’Espagne

Le gardien capverdien Josimar « Vozinha » Dias est devenu, en quelques heures, l’un des visages marquants de la Coupe du monde 2026. Auteur d’une prestation exceptionnelle face à l’Espagne, lundi 15 juin, le portier de 40 ans a largement contribué au match nul historique décroché par le Cap-Vert (0-0) pour sa première participation à la compétition.
Multipliant les arrêts décisifs face aux attaquants espagnols, le joueur du Desportivo de Chaves, en deuxième division portugaise, a écœuré la Roja et permis aux Requins Bleus de décrocher le premier point de leur histoire en Coupe du monde. Élu homme du match, il a notamment repoussé les tentatives de Mikel Oyarzabal, Ferran Torres et Aymeric Laporte.
Une popularité fulgurante sur les réseaux sociaux
Son exploit a immédiatement déclenché un véritable raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Alors qu’il comptait environ 50.000 abonnés sur Instagram avant la rencontre, son compte a dépassé les six millions de followers en l’espace de quelques heures.
Très ému après la rencontre, Vozinha a confié avoir réalisé le rêve de toute une vie. « J’ai travaillé toute ma vie pour ce moment », a-t-il déclaré au micro de beIN SPORTS. Né au Cap-Vert et passé par l’Angola, la Moldavie, Chypre, la Slovaquie et le Portugal, le gardien vétéran s’apprête désormais à poursuivre son incroyable aventure face à l’Uruguay, le 22 juin, puis contre l’Arabie saoudite, le 27 juin.
Communauté
Commentaires
Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.
Soyez le premier à commenter cet article.