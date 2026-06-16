De 50.000 à plus de 6 millions d’abonnés : l’incroyable ascension du gardien du Cap-vert après son incroyable match contre l’Espagne

Le gardien capverdien Josimar « Vozinha » Dias est devenu, en quelques heures, l’un des visages marquants de la Coupe du monde 2026. Auteur d’une prestation exceptionnelle face à l’Espagne, lundi 15 juin, le portier de 40 ans a largement contribué au match nul historique décroché par le Cap-Vert (0-0) pour sa première participation à la compétition.

Multipliant les arrêts décisifs face aux attaquants espagnols, le joueur du Desportivo de Chaves, en deuxième division portugaise, a écœuré la Roja et permis aux Requins Bleus de décrocher le premier point de leur histoire en Coupe du monde. Élu homme du match, il a notamment repoussé les tentatives de Mikel Oyarzabal, Ferran Torres et Aymeric Laporte.

Une popularité fulgurante sur les réseaux sociaux

Son exploit a immédiatement déclenché un véritable raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Alors qu’il comptait environ 50.000 abonnés sur Instagram avant la rencontre, son compte a dépassé les six millions de followers en l’espace de quelques heures.

Très ému après la rencontre, Vozinha a confié avoir réalisé le rêve de toute une vie. « J’ai travaillé toute ma vie pour ce moment », a-t-il déclaré au micro de beIN SPORTS. Né au Cap-Vert et passé par l’Angola, la Moldavie, Chypre, la Slovaquie et le Portugal, le gardien vétéran s’apprête désormais à poursuivre son incroyable aventure face à l’Uruguay, le 22 juin, puis contre l’Arabie saoudite, le 27 juin.