Les eurodéputés valident un accord commercial avec Washington pour éviter une nouvelle escalade des droits de douane

Le Parlement européen a approuvé mardi une série de réductions de droits de douane sur de nombreuses importations américaines, dans le cadre d’un accord commercial visant à éviter un retour des tensions entre l’Union européenne et les États-Unis. Cette décision intervient près d’un an après la conclusion d’un accord-cadre entre Bruxelles et Washington.

L’accord, négocié l’an dernier, prévoit que l’Union européenne supprime les droits d’importation sur les produits industriels américains et accorde un accès préférentiel à certains produits agricoles. En échange, les États-Unis appliquent des droits de douane de 15 % sur la majorité des exportations européennes. Ce compromis vise à stabiliser les relations commerciales entre les deux plus grandes économies mondiales.

Le vote du Parlement européen, adopté par 440 voix contre 151, constitue la dernière étape législative majeure pour la mise en œuvre de cet accord. Il permet notamment d’aligner la législation européenne sur les engagements pris lors des négociations et d’éviter une nouvelle escalade tarifaire redoutée par les milieux économiques.

L’accord avait été conclu lors d’une rencontre entre le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, sur le terrain de golf de Turnberry, en Écosse. Les discussions avaient alors permis de fixer un cadre visant à réduire les tensions commerciales entre les deux blocs.

Washington avait toutefois mis la pression sur Bruxelles, menaçant d’imposer de nouveaux droits de douane « bien plus élevés » si l’Union européenne n’adoptait pas les mesures nécessaires dans les délais impartis. Cette pression a accéléré le processus législatif au sein des institutions européennes.

Parmi les mesures incluses figure également la prolongation d’un accord spécifique sur les importations de homards américains, déjà conclu lors du premier mandat de Donald Trump. Cette disposition symbolise la volonté des deux partenaires de préserver certains acquis commerciaux malgré les tensions passées.

Si ce vote permet d’éviter une nouvelle crise immédiate, plusieurs incertitudes demeurent quant à l’évolution future des relations commerciales transatlantiques. Les menaces répétées de hausses tarifaires et les désaccords persistants sur certains secteurs sensibles continuent de fragiliser l’équilibre de cet accord.