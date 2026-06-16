Le chef historique du groupe terroriste du 17-Novembre renvoyé en prison par la justice grecque

Le principal dirigeant du groupe armé grec 17-Novembre, considéré comme l’organisation de guérilla urbaine la plus meurtrière de l’histoire moderne du pays, va retourner en prison après l’annulation de sa récente libération par la plus haute juridiction grecque.

Âgé de 82 ans, Alexandros Giotopoulos avait été arrêté en 2002 lorsque les forces de l’ordre ont démantelé le groupe marxiste 17-Novembre. Cette organisation clandestine avait mené pendant 27 ans une campagne d’assassinats et d’attentats qui a marqué la vie politique grecque.

Giotopoulos et plusieurs autres membres du groupe ont été reconnus coupables par un tribunal grec en 2003. Bien qu’il ait toujours nié les faits qui lui étaient reprochés, une cour d’appel l’a condamné en 2007 à 17 peines de prison à perpétuité ainsi qu’à 25 années d’emprisonnement supplémentaires.

Le 21 mai dernier, il avait pourtant quitté la prison de haute sécurité de Korydallos, près d’Athènes, après qu’un collège de magistrats eut accepté une demande déposée en 2025. Selon les médias grecs, cette requête reposait sur des motifs liés à son état de santé.

Mais cette décision n’aura été que de courte durée. La Cour suprême grecque a validé cette semaine le recours présenté par un procureur visant à annuler la mesure de libération, selon l’Agence de presse d’Athènes.

Mardi, Alexandros Giotopoulos s’est présenté devant un procureur et devait être reconduit dans la journée à la prison de Korydallos. Ce retour en détention marque un nouveau rebondissement dans l’un des dossiers les plus emblématiques de la lutte contre le terrorisme en Grèce.