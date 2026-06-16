L’Espagne submergée par les demandes de régularisation : près d’un million de migrants concernés

L’Espagne fait face à un afflux bien plus important que prévu de demandes de régularisation de migrants sans papiers. Le gouvernement a annoncé avoir reçu environ 900 000 dossiers dans le cadre de sa campagne de légalisation, soit près du double des 500 000 demandes initialement anticipées par les autorités.

Lancée pour permettre à des centaines de milliers de personnes de sortir de la clandestinité et d’intégrer le marché du travail officiel, cette opération rencontre un succès massif. Alors que plusieurs pays européens ont durci leur politique migratoire ces dernières années, l’Espagne continue de défendre une approche plus ouverte à l’immigration.

Selon l’organisation d’aide aux réfugiés CEAR, le nombre total de demandes pourrait même dépasser le million avant la clôture du programme, prévue dans deux semaines. Cette forte mobilisation illustre l’ampleur de la population concernée par la régularisation ainsi que l’intérêt suscité par cette mesure.

Le gouvernement espagnol considère cette initiative comme un moyen de répondre aux besoins de l’économie nationale. Ces dernières années, l’Espagne a enregistré une croissance supérieure à celle de nombreux partenaires européens, notamment grâce à l’apport de travailleurs migrants dans des secteurs confrontés à des pénuries de main-d’œuvre, comme l’hôtellerie, la restauration ou encore les services de soins aux personnes âgées.

Depuis le lancement du programme en avril, les autorités ont déjà accordé environ 360 000 permis de travail temporaires, soit près de 40 % des demandes reçues. Les bénéficiaires peuvent commencer à travailler légalement dès que leur dossier est officiellement accepté pour examen.

Les responsables espagnols estiment que cette régularisation pourrait également renforcer les finances publiques grâce à l’augmentation des cotisations sociales et des recettes fiscales. L’intégration de travailleurs jusque-là employés dans l’économie informelle est perçue comme un levier important pour soutenir le marché du travail et répondre aux besoins démographiques du pays.

Alors que le programme approche de son terme, les autorités se préparent à traiter un volume record de dossiers. Le résultat final pourrait faire de cette campagne l’une des plus importantes opérations de régularisation migratoire jamais menées en Europe.