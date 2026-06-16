Présidentielle au Pérou : Keiko Fujimori creuse légèrement l’écart dans un scrutin toujours sous tension

La candidate conservatrice Keiko Fujimori a renforcé lundi sa très courte avance dans l’élection présidentielle péruvienne, alors que le dépouillement des milliers de bulletins contestés se poursuit. Malgré cet avantage, l’issue du scrutin demeure incertaine dans un contexte de forte polarisation politique.

Selon les derniers résultats communiqués par les autorités électorales, Fujimori recueille 50,051 % des suffrages, contre 49,949 % pour son adversaire de gauche, Roberto Sanchez. L’écart entre les deux candidats représente un peu plus de 18 300 voix, une marge extrêmement réduite à l’échelle nationale.

La candidate de droite avait repris la tête de la course au milieu de la semaine dernière grâce à l’intégration progressive des votes des Péruviens résidant à l’étranger. Depuis, son avance s’est légèrement consolidée, même si elle reste suffisamment faible pour maintenir le suspense autour du résultat final.

Le processus électoral est ralenti par l’examen de nombreux votes contestés. Les autorités poursuivent la vérification et le traitement de ces bulletins, dont l’issue pourrait encore influencer le résultat définitif de l’élection.

Cette présidentielle est l’une des plus serrées de l’histoire récente du Pérou. Elle oppose deux visions politiques radicalement différentes du pays : d’un côté, Keiko Fujimori, figure de la droite péruvienne et fille de l’ancien président Alberto Fujimori ; de l’autre, Roberto Sanchez, candidat soutenu par les forces de gauche.

La tension politique reste élevée alors que les deux camps surveillent de près le décompte final. Les contestations et les recours déposés après le scrutin ont contribué à prolonger l’incertitude et à retarder la proclamation officielle du vainqueur.

Alors que les derniers bulletins sont examinés, le Pérou retient son souffle. Même si Keiko Fujimori dispose désormais d’un léger avantage, le résultat final dépendra du traitement des votes encore en attente et de la validation définitive des résultats par les autorités électorales.