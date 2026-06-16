Face au risque de pénuries, la Russie assouplit les normes de qualité des carburants

La Russie a décidé d’assouplir certaines exigences environnementales concernant la qualité des carburants afin de prévenir d’éventuelles pénuries d’essence et de diesel, selon des informations rapportées par le quotidien Kommersant. Cette mesure intervient alors que plusieurs régions du pays rencontrent des difficultés d’approvisionnement et que les prix de gros poursuivent leur hausse.

Les nouvelles règles permettent notamment la commercialisation de carburants contenant davantage de soufre et d’autres substances polluantes que ce qu’autorisent habituellement les normes en vigueur. Les autorités espèrent ainsi accroître les volumes disponibles sur le marché intérieur et éviter des ruptures d’approvisionnement.

Cet assouplissement n’est pas inédit. Les autorités russes avaient déjà adopté des mesures similaires à l’automne dernier pour faire face aux tensions sur le marché des carburants. Ces dispositions ont ensuite été prolongées en mai afin de maintenir la stabilité des approvisionnements.

Selon les informations rapportées, une douzaine de régions russes seraient actuellement confrontées à des difficultés d’accès au carburant. Ces tensions interviennent dans un contexte où le secteur énergétique russe continue de faire face à divers défis logistiques et économiques.

Les prix de gros de certains carburants ont par ailleurs augmenté d’environ 10 % au cours de la première moitié du mois de juin. Cette hausse alimente les inquiétudes concernant la disponibilité des produits pétroliers sur le marché intérieur et les conséquences pour les consommateurs ainsi que pour les entreprises.

Les autorités russes considèrent que l’assouplissement temporaire des normes est une solution pragmatique pour garantir l’approvisionnement du pays. Toutefois, cette décision suscite des interrogations sur son impact environnemental, les carburants concernés étant plus polluants que ceux répondant aux standards habituels.

Alors que la saison estivale entraîne traditionnellement une hausse de la demande, Moscou cherche à éviter une répétition des perturbations observées ces dernières années. Les prochains mois permettront de mesurer si cette stratégie est suffisante pour stabiliser durablement le marché russe des carburants.