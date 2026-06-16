Météo : jusqu’à 36°C mardi avant une vague de chaleur exceptionnelle

La chaleur va continuer à s’intensifier ce mardi 16 juin sur une grande partie de la France. Si les températures resteront encore relativement supportables sur les régions du nord, le thermomètre grimpera déjà fortement dans le sud et le centre-est, annonçant une seconde moitié de semaine particulièrement chaude.

Selon les prévisions de La Chaîne Météo, les maximales atteindront 35 à 36°C dans la vallée du Rhône, notamment du côté de Montélimar. Plus largement, le seuil des 30°C sera régulièrement dépassé du sud-ouest jusqu’au sud-est. À l’inverse, les régions proches de la Manche et situées au nord de la Seine conserveront des températures plus modérées, comprises entre 22 et 27°C.

La matinée débutera sous un ciel parfois chargé au nord, avec quelques nuages bas et un risque de faibles crachins près des Ardennes. Le soleil dominera largement sur la moitié sud, où l’atmosphère s’annonce déjà chaude et parfois lourde dès les premières heures de la journée.

Cette journée pourrait toutefois constituer un dernier répit avant l’installation d’un épisode caniculaire plus marqué. Les prévisions annoncent une progression rapide de la chaleur vers le nord à partir du milieu de semaine, avec des températures susceptibles de dépasser largement les 35°C dans plusieurs régions.

Le centre, l’ouest et l’est du pays seront particulièrement concernés par cette hausse du mercure. Les nuits deviendront également de plus en plus difficiles à supporter, notamment dans les grandes agglomérations, où les températures pourraient rester supérieures à 20°C.