Crise de la dette au Sénégal : Ousmane Sonko change de ton avant des discussions cruciales avec le FMI

Ousmane Sonko a adopté une position plus conciliatrice sur la question sensible de la restructuration de la dette sénégalaise, marquant une rupture avec ses déclarations précédentes. Cette évolution intervient alors qu’une mission du Fonds monétaire international (FMI) est attendue à Dakar pour reprendre des négociations décisives sur un nouveau programme d’aide financière.

Dans une interview accordée à RFI et France 24, l’ancien Premier ministre a affirmé ne pas avoir de « positions rigides » concernant une éventuelle restructuration de la dette. Selon lui, les autorités doivent aborder la situation avec pragmatisme et prendre des décisions adaptées aux défis économiques auxquels le pays est confronté.

Ces propos contrastent fortement avec ceux qu’il avait tenus en novembre dernier. À l’époque, Sonko avait dénoncé les pressions du FMI en faveur d’une restructuration de la dette, estimant qu’une telle démarche constituerait une « honte » pour le Sénégal. Son changement de ton est donc observé de près par les milieux économiques et politiques.

Bien qu’il ait été écarté du poste de Premier ministre après la dissolution du gouvernement par le président Bassirou Diomaye Faye le mois dernier, Sonko demeure une personnalité influente. Les députés l’ont en effet élu à la présidence de l’Assemblée nationale, une fonction qui lui permet de continuer à peser sur les grandes orientations politiques du pays.

Le Sénégal traverse actuellement une grave crise de la dette. Celle-ci a été aggravée par la découverte d’irrégularités dans les déclarations de dette effectuées sous la présidence de Macky Sall. À la suite de ces révélations, le FMI a suspendu un programme de prêts d’environ 1,8 milliard de dollars accordé au pays.

Les discussions qui doivent reprendre cette semaine avec les représentants du FMI sont considérées comme cruciales pour l’avenir économique du Sénégal. Un nouvel accord pourrait nécessiter des réformes importantes, dont certaines pourraient être politiquement sensibles.

Dans ce contexte, les déclarations plus nuancées d’Ousmane Sonko sont interprétées comme un signal d’ouverture. Elles pourraient faciliter les négociations avec les bailleurs internationaux, alors que le pays cherche à restaurer sa crédibilité financière et à trouver des solutions durables à sa crise budgétaire.