Mont-Saint-Michel : Matignon veut réformer la gouvernance, les syndicats s’opposent

Le gouvernement envisage de mettre fin à la gestion bicéphale du site. Les syndicats craignent un impact sur le financement du patrimoine monumental.

Le gouvernement prépare une réforme de la gouvernance du Mont-Saint-Michel qui inquiète les organisations syndicales. Matignon souhaite mettre fin à la direction bicéphale actuelle du site, une décision qui pourrait évincer le Centre des monuments nationaux de la gestion de l’abbaye. Les syndicats montent au créneau contre ce projet qu’ils jugent menaçant pour l’équilibre financier du patrimoine français.

Un modèle économique menacé

L’enjeu financier est considérable. Le Centre des monuments nationaux tire entre 6 et 7 millions d’euros de bénéfices annuels de l’exploitation de l’abbaye du Mont-Saint-Michel. Ces revenus substantiels alimentent le système de financement du patrimoine monumental français. Les syndicats redoutent qu’un changement de gouvernance ne vienne fragiliser ce modèle économique qui permet de financer l’entretien et la restauration d’autres monuments historiques moins rentables.

Mobilisation contre la réforme

La mobilisation syndicale traduit une opposition frontale à la réforme envisagée par le gouvernement. Les représentants du personnel craignent que la fin de cette gestion partagée n’entraîne une remise en cause profonde du rôle du Centre des monuments nationaux. Le Mont-Saint-Michel, l’un des sites touristiques les plus visités de France, cristallise ainsi les tensions autour de la préservation et du financement du patrimoine national.