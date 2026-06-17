Trump remercie Xi Jinping et Vladimir Poutine pour leur « neutralité » durant la guerre contre l’Iran

Le président américain Donald Trump a salué mercredi l’attitude de la Chine et de la Russie pendant la guerre contre l’Iran, estimant que leurs dirigeants respectifs, Xi Jinping et Vladimir Poutine, avaient adopté une position de neutralité qui avait contribué à apaiser la situation.

S’exprimant après l’adoption d’un accord de cessez-le-feu mettant fin au conflit, Donald Trump a déclaré que Pékin et Moscou n’avaient pas entravé les efforts américains visant à limiter les ambitions nucléaires de Téhéran. Selon lui, cette attitude a joué un rôle positif dans l’évolution de la crise.

« Je tiens simplement à les remercier car ils ont grandement amélioré la situation », a affirmé le président américain. Il a décrit Xi Jinping et Vladimir Poutine comme des acteurs « neutres » durant les hostilités, soulignant qu’ils n’avaient pas cherché à contrecarrer l’action menée par Washington.

Ces déclarations interviennent alors que les relations entre les États-Unis, la Chine et la Russie restent marquées par de profondes divergences sur de nombreux dossiers internationaux. Malgré ces tensions, l’administration Trump semble considérer que les deux puissances ont fait preuve de retenue dans le cadre du conflit avec l’Iran.

La guerre, qui a suscité de vives inquiétudes quant à une possible escalade régionale, s’est conclue par un accord de cessez-le-feu présenté comme une étape importante vers une désescalade. Les détails complets de l’accord et ses implications à long terme restent toutefois à préciser.

Les propos de Donald Trump témoignent d’une volonté de mettre en avant une rare convergence d’intérêts entre Washington, Moscou et Pékin sur une question majeure de sécurité internationale. Reste à savoir si cette coopération ponctuelle pourra se traduire par un rapprochement plus durable entre les trois puissances sur d’autres enjeux géopolitiques.