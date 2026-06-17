L’ELN tend la main au futur président colombien, mais se dit prêt à poursuivre la guerre

À l’approche d’un changement de pouvoir en Colombie, la guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN) affirme être disposée à reprendre des négociations de paix avec le prochain président du pays. Toutefois, le groupe rebelle prévient qu’il poursuivra la lutte armée si aucun dialogue sérieux n’est engagé.

Dans un entretien accordé à Reuters depuis une zone reculée de la province du Chocó, l’un des principaux commandants de l’ELN a indiqué que l’organisation restait ouverte à une solution négociée au conflit qui oppose depuis des décennies la guérilla à l’État colombien. Selon lui, la possibilité d’un accord dépendra largement de la volonté du futur chef de l’État de relancer les discussions.

Le responsable rebelle a néanmoins assuré que l’ELN était capable de résister à une éventuelle intensification des opérations militaires. Il a déclaré que le groupe disposait des ressources et de la structure nécessaires pour survivre à une offensive de grande ampleur menée par les forces gouvernementales, si les négociations venaient à échouer.

L’ELN demeure aujourd’hui la principale guérilla active en Colombie depuis la démobilisation des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) à la suite de l’accord de paix signé en 2016. Malgré plusieurs tentatives de dialogue au cours des dernières années, les discussions entre le gouvernement et le mouvement rebelle ont connu de nombreux revers.

Le commandant a également reconnu que les enlèvements continueraient à constituer une source de financement pour l’organisation. Cette déclaration risque de susciter de nouvelles critiques à l’encontre du groupe, régulièrement accusé de recourir à cette pratique pour financer ses activités et maintenir son influence dans certaines régions du pays.

Alors que la Colombie s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre politique, les propos de l’ELN illustrent la situation délicate à laquelle sera confronté le prochain président. Entre l’espoir d’une reprise du dialogue et la menace d’une poursuite du conflit armé, l’avenir du processus de paix demeure incertain.