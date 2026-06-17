L’ancien Premier ministre espagnol Zapatero nie toute implication dans une affaire de corruption

L’ancien chef du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, a rejeté mercredi devant la Cour suprême toutes les accusations de trafic d’influence et de blanchiment d’argent portées contre lui.

Au cœur de l’enquête figure le sauvetage public de la compagnie aérienne Plus Ultra, qui avait bénéficié d’une aide de 53 millions d’euros durant la pandémie de COVID-19 en 2021. Les enquêteurs cherchent à déterminer si Zapatero est intervenu pour favoriser cette opération.

Lors de son audition, qui a duré environ trois heures et demie, l’ancien dirigeant socialiste a affirmé n’avoir jamais participé à la décision de renflouement de la compagnie aérienne. Dans un communiqué publié après son témoignage, il a déclaré être accusé de « crimes très graves » qu’il assure ne pas avoir commis.

Le procureur avait demandé la confiscation de son passeport dans le cadre de l’enquête, mais le juge a rejeté cette requête. Selon Reuters, Zapatero a également refusé de répondre à certaines questions concernant des bijoux d’une valeur estimée à 1,3 million d’euros.

Cette affaire est particulièrement sensible en Espagne, car Zapatero est le premier ancien Premier ministre du pays à faire l’objet d’une enquête judiciaire formelle depuis le retour de la démocratie. Toujours influent au sein du Parti socialiste ouvrier espagnol, il reste un allié politique du Premier ministre actuel, Pedro Sánchez, dont le gouvernement est lui-même confronté à plusieurs controverses liées à la corruption.

L’enquête se poursuit et aucune condamnation n’a été prononcée à ce stade. Zapatero bénéficie de la présomption d’innocence tant que la justice n’a pas rendu de décision définitive.