— L’OM exclu des compétitions européennes en cas de nouvel échec financier

L’Olympique de Marseille jouera bien la Ligue Europa 2026-2027. Le club phocéen échappe à une exclusion immédiate, mais il ressort lourdement sanctionné de son passage devant le gendarme financier européen. L’OM écope d’une amende totale de 10 millions d’euros et d’une exclusion européenne avec sursis.

Marseille sauve sa place en Ligue Europa

La décision était attendue avec inquiétude. Qualifié sportivement pour la prochaine Ligue Europa, l’OM risquait une sanction pouvant aller jusqu’à une exclusion de la compétition. Le club marseillais conserve finalement sa place pour la saison 2026-2027. Cette présence européenne reste toutefois encadrée. L’OM est sanctionné pour non-respect de ses objectifs financiers, dans le cadre de l’accord conclu avec l’instance européenne chargée du contrôle financier des clubs. Le club n’a pas respecté la règle dite des recettes footballistiques sur l’exercice 2025-2026, qui couvre les périodes comptables arrêtées en 2023, 2024 et 2025.

10 millions d’euros d’amende

La sanction financière est lourde : 10 millions d’euros au total. Elle se décompose en deux parties : 6 millions d’euros pour le non-respect de la règle des recettes footballistiques, et 4 millions d’euros supplémentaires pour une infraction à la règle du coût de l’effectif. Cette dernière règle limite les dépenses liées aux salaires des joueurs et entraîneurs, aux transferts et aux commissions d’agents par rapport aux revenus footballistiques du club. L’OM est donc sanctionné à la fois pour ses pertes et pour son niveau de dépenses sportives.

Une exclusion avec sursis

Concernant l’avenir européen de l’OM, le club n’est pas exclu immédiatement, mais il devra impérativement atteindre son objectif de recettes footballistiques sur la saison 2026-2027. En cas d’échec, Marseille sera exclu de la prochaine compétition européenne pour laquelle il se qualifierait au cours des trois saisons suivantes. Autrement dit, l’OM peut disputer la Ligue Europa 2026-2027, mais il n’a plus de marge : une nouvelle infraction déclencherait une exclusion effective.

Une liste européenne encadrée

La sanction ne s’arrête pas à l’amende et au sursis. L’OM subit aussi une restriction sportive pour la Ligue Europa à venir : le club ne pourra pas inscrire de nouveaux joueurs sur sa liste A européenne.La liste A correspond au groupe principal déclaré pour les compétitions européennes. Les jeunes joueurs issus de la liste B peuvent encore être utilisés sous certaines conditions, mais le groupe européen de l’OM sera donc fortement encadré pour la saison à venir.

L’OM sous pression immédiate

Marseille conserve l’essentiel : son ticket européen. Mais le club entre dans une saison sous surveillance. Il devra réduire ses pertes, maîtriser ses dépenses et respecter les objectifs fixés pour éviter une sanction sportive beaucoup plus lourde.