— Mondial : Portugal-RD Congo, Angleterre-Croatie… le programme de ce mercredi

La Coupe du monde se poursuit ce mercredi avec quatre rencontres au programme. La soirée débute à 19h00 avec Portugal-RD Congo, affiche du groupe K diffusée sur beIN Sports et M6. Une entrée en lice très attendue pour la sélection portugaise, emmenée par Cristiano Ronaldo et opposée à une RD Congo qui lancera elle aussi son tournoi.

Le deuxième grand rendez-vous de la journée oppose l’Angleterre à la Croatie à 22h00. Cette rencontre du groupe L est également diffusée sur beIN Sports et M6. Un choc européen dès la première journée, entre deux sélections habituées aux grands rendez-vous internationaux.

Deux matchs à suivre dans la nuit

La suite du programme bascule dans la nuit de mercredi à jeudi. À 01h00, le Ghana affronte le Panama dans l’autre match du groupe L. La rencontre sera diffusée en France sur beIN Sports.

Le dernier match de cette journée se jouera à 04h00, avec Ouzbékistan-Colombie dans le groupe K. Cette affiche sera elle aussi proposée sur beIN Sports 1. Le vainqueur pourrait déjà prendre une option importante dans un groupe où le Portugal et la RD Congo auront joué quelques heures plus tôt.