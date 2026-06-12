À quelques jours de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, le Portugal a quitté Lisbonne ce vendredi après-midi pour les États-Unis. La Seleção prend la direction de Palm Beach, où elle a installé son camp de base pour préparer le début de la compétition. Avant de rejoindre l’aéroport, Cristiano Ronaldo s’est brièvement arrêté devant les journalistes présents à la cité du football, à Oeiras, dans la banlieue de Lisbonne. Le capitaine portugais, attendu pour disputer sa sixième Coupe du monde à 41 ans, a répondu aux critiques portant sur son état de forme après deux matches de préparation jugés mitigés.

« Je me sens bien » : Ronaldo écarte les doutes

Décevant lors des victoires du Portugal face au Chili et au Nigeria, toutes deux conclues sur le score de 2-1, Cristiano Ronaldo a refusé l’idée d’un déclin physique à l’approche du tournoi. « Physiquement ? Physiquement je me sens bien. Vous n’avez pas vu les matchs ? Je crois que je suis en forme », a lancé le quintuple Ballon d’Or, visiblement déterminé à couper court aux interrogations. Le capitaine portugais a également tenu à replacer les performances récentes de son équipe dans le contexte d’une préparation intense. « Nous avons une très bonne génération, je suis certain que cette génération va donner de nombreuses joies aux Portugais. La préparation a été très bonne. Fatigante, parce que nous travaillons dur. Et c’est normal que nous n’ayons pas été à notre meilleur niveau lors des matches de préparation », a-t-il expliqué.

Un groupe ambitieux malgré une préparation imparfaite

Même si les dernières sorties du Portugal n’ont pas totalement convaincu, Cristiano Ronaldo insiste sur le potentiel collectif de la Seleção. Autour de lui, le groupe portugais avance avec de fortes ambitions et une génération présentée comme capable de viser loin dans la compétition. Pour Ronaldo, les matches amicaux ne constituent pas le vrai révélateur du niveau de l’équipe. Le plus important reste d’arriver prêt au bon moment, lorsque la compétition commencera réellement et que la pression montera.

Rendez-vous le 17 juin à Houston

Le Portugal devra être prêt le 17 juin, date de son entrée en lice dans la Coupe du monde. La Seleção débutera son tournoi à Houston face à la République démocratique du Congo, mercredi prochain à 19 heures, heure française, en direct sur M6 et beIN Sports. « Ce qui est important c’est d’être prêt le 17 juin. C’est là que tout se jouera vraiment. Quand les choses commenceront à se corser, quand la fatigue mentale et physique s’installera et que la chaleur entrera aussi en jeu… c’est alors que l’on verra les vrais champions », a-t-il déclaré.

Le défi ultime d’un capitaine historique

À 41 ans, Cristiano Ronaldo s’apprête à écrire la dernière grosse page de son immense carrière internationale. Sa sixième Coupe du monde représente un défi rare, autant physique que mental, pour un joueur déjà entré dans l’histoire du football.