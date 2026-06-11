— Messi, Ronaldo, Neymar : ces stars qui vont disputer leur dernier Mondial

La Coupe du monde 2026 commence ce jeudi avec une dimension historique : elle sera la première à réunir 48 équipes, la première organisée par trois pays, États-Unis, Canada, Mexique, et la plus longue jamais disputée, avec 104 matches jusqu’à la finale du 19 juillet dans la région de New York-New Jersey. Mais derrière le gigantisme du tournoi, une autre histoire domine : celle des derniers tours de piste. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Manuel Neuer et plusieurs autres monuments du football arrivent en Amérique du Nord pour jouer leur dernière Coupe du monde.

Messi, le champion du monde au bout de sa route

Lionel Messi aborde ce Mondial dans une position unique : il est le capitaine du tenant du titre et l’un des rares joueurs à disputer une sixième Coupe du monde. À 38 ans, l’Argentin reste le visage de son équipe, quatre ans après le sacre de Doha. Il arrive aussi avec le plus grand total de buts en Coupe du monde parmi les joueurs présents dans cette édition : 13, devant Kylian Mbappé, qui en compte 12. Son rôle a changé. Messi n’est plus l’attaquant qui casse les lignes sur cinquante mètres à chaque ballon. Il est devenu un régulateur.

Ronaldo, sixième Mondial et dernier défi portugais

Cristiano Ronaldo entre lui aussi dans une catégorie rarissime. Le capitaine du Portugal a été retenu pour une sixième Coupe du monde à 41 ans, avec des records déjà installés : 226 sélections et 143 buts en équipe nationale. Le Portugal arrive avec une génération dense autour de lui : Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Dias, Vitinha, João Neves, Diogo Costa. Mais sa sélection n’est pas seulement un hommage à son passé ; elle repose encore sur son poids dans la surface et sa capacité à faire basculer un match à lui tout seul. La Coupe du monde est le seul trophée qui lui manque, comme Messi il y a quatre ans…

Neymar, entre retour attendu et corps fragile

Neymar a bien été retenu dans le groupe du Brésil pour cette Coupe du monde 2026. À 34 ans, il porte encore le numéro et le nom qui résument plus d’une décennie d’attentes autour de la Seleção. Mais son tournoi commence mal. Touché au mollet avec Santos en mai, Neymar est absent de l’entraînement brésilien et doit manquer le premier match contre le Maroc. Sa participation aux rencontres suivantes face à Haïti et à l’Écosse reste incertaine…

Neuer renonce sa retraite internationale

Manuel Neuer est revenu dans le groupe allemand à 40 ans. Le gardien du Bayern Munich, champion du monde 2014, a été rappelé par Julian Nagelsmann pour un cinquième Mondial, après avoir annulé sa retraite internationale. Son retour dit beaucoup de l’Allemagne actuelle. La Mannschaft dispose de talents jeunes, notamment Jamal Musiala et Florian Wirtz, mais elle a choisi de réintégrer l’un de ses symboles les plus forts.

Modric, Ochoa, Mané : une tournée d’adieux

Le Mondial 2026 n’est pas seulement celui de Messi et Ronaldo. Luka Modric fait partie des vétérans attendus dans ce tournoi, comme Guillermo Ochoa, autre habitué des grandes scènes mondiales. Sadio Mané figure lui aussi parmi les joueurs expérimentés appelés à porter leur sélection. Ils se battront pour laisser une dernière image.

Le Mondial 2026 ne sera peut-être pas leur dernier match. Mais il sera, pour toutes ces stars, leur dernier Mondial. Et dans le football, c’est souvent là que se referme vraiment le chapitre d’une légende…