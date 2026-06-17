«Deux pays africains» : le dérapage argentin sur les Bleus pendant France-Sénégal

La victoire de l’équipe de France contre le Sénégal, mardi, sur le score de 3-1, a été accompagnée d’une nouvelle polémique en Argentine. Pendant la retransmission du match sur DirecTV Sports, le commentateur Pablo Giralt a présenté la rencontre comme une opposition « entre deux pays africains ». La phrase a été prononcée alors que la rencontre était encore à 0-0, au moment de la mi-temps : « 0-0, pour le moment, dans cette confrontation entre deux pays africains. »

Cette remarque visait clairement l’équipe de France en raison des origines de plusieurs de ses joueurs. Elle a été perçue comme une assimilation des Bleus à une sélection africaine, malgré leur nationalité française et leur statut d’internationaux français.

La France renvoyée aux origines de ses joueurs

Ce genre de commentaire n’est pas le premier en Argentine. Depuis la finale de la Coupe du monde 2022, remportée par l’Argentine face aux Bleus, les joueurs français sont régulièrement visés par des chants, messages ou commentaires centrés sur leurs origines. Ces polémiques ont ressurgi à plusieurs reprises, notamment lorsque des supporters ou des personnalités argentines ont repris des refrains visant les joueurs français d’origine africaine.

Les dérapages argentins contre les Bleus : une polémique qui ne date pas d’hier

La polémique autour des origines des joueurs de l’équipe de France ne commence pas avec France-Sénégal. Elle remonte déjà à la Coupe du monde 2022, au Qatar, avant même la finale entre la France et l’Argentine. À cette époque, des supporters argentins avaient été filmés en direct à la télévision en train d’entonner un chant visant les Bleus et Kylian Mbappé. Le contenu du chant était explicite : il renvoyait plusieurs joueurs français à leurs origines africaines et suggérait qu’ils ne seraient pas pleinement français.

Mbappé, cible privilégiée des célébrations argentines

Après la finale remportée par l’Argentine en décembre 2022, Kylian Mbappé a été particulièrement visé lors des célébrations. Le champion français, auteur d’un triplé en finale, est devenu la cible centrale d’une partie des supporters argentins. Des insultes, des chants et des mises en scène hostiles ont circulé pendant les festivités. Là encore, la rivalité sportive a rapidement débordé vers autre chose.

De la tribune au vestiaire argentin

La polémique a pris une autre dimension en juillet 2024, après la victoire de l’Argentine en Copa America. Cette fois, le chant visant les joueurs français n’a pas été repris par des supporters anonymes dans une tribune, mais par des joueurs argentins eux-mêmes dans le bus de la sélection. La vidéo diffusée par Enzo Fernández a provoqué un scandale international. On y entendait plusieurs membres de la sélection argentine reprendre un chant déjà connu pour son caractère raciste et discriminatoire. Le passage de la tribune au vestiaire a aggravé l’affaire.

Chelsea touché de plein fouet

L’affaire Enzo Fernández a rapidement dépassé le cadre des sélections nationales. À Chelsea, où l’Argentin évoluait avec plusieurs joueurs français, la séquence a créé une vive tension. Wesley Fofana a publiquement dénoncé un « racisme décomplexé », tandis que le club anglais a ouvert une procédure interne. Enzo Fernández a ensuite présenté ses excuses, mais le mal était fait.

L’Argentine contrainte de calmer ses supporters

La répétition de ces dérapages racistes odieux a fini par embarrasser les instances argentines elles-mêmes. Avant un match de qualification contre le Chili, la sélection argentine a demandé à ses supporters d’éviter les chants offensants ou discriminatoires, en rappelant les risques de sanctions internationales.

France-Sénégal, nouveau dérapage devant les caméras

Le commentaire entendu pendant France-Sénégal est donc malheureusement dans cette continuité. En présentant la rencontre comme une confrontation « entre deux pays africains », le commentateur argentin Pablo Giralt a ravivé une polémique déjà ancienne…