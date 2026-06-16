L’Ukraine franchit une étape historique vers l’Union européenne malgré la guerre

L’Ukraine a officiellement lancé lundi la première phase de ses négociations d’adhésion à l’Union européenne, une avancée majeure pour Kiev alors que le pays poursuit sa résistance face à l’invasion russe. Cette étape marque le début d’un processus complexe destiné à rapprocher l’Ukraine des institutions européennes et à renforcer son ancrage dans le camp occidental.

La cérémonie d’ouverture des négociations s’est tenue à Luxembourg, où les responsables ukrainiens et européens ont entamé les discussions sur une première série de dossiers politiques. Ces travaux visent à préparer l’alignement progressif de la législation ukrainienne sur les normes et les règles de l’Union européenne.

Le vice-Premier ministre ukrainien, Taras Kachka, a qualifié ce moment de « véritable Rubicon », soulignant son importance historique pour le pays. Selon lui, l’adhésion à l’Union européenne constitue une aspiration largement partagée par la société ukrainienne.

Depuis le début de la guerre avec la Russie, le président Volodymyr Zelensky a fait de l’intégration européenne l’un des piliers de sa politique étrangère. Kiev considère son adhésion à l’Union comme une garantie de stabilité, de prospérité économique et de sécurité à long terme, tant pour l’Ukraine que pour l’ensemble du continent européen.

Les diplomates européens soulignent toutefois que le chemin vers une adhésion complète sera long et exigeant. L’Ukraine devra mettre en œuvre de nombreuses réformes dans des domaines clés tels que la justice, la gouvernance, l’économie et l’État de droit afin de répondre aux critères imposés aux futurs membres de l’Union.

L’Union européenne a d’ailleurs insisté sur la nécessité pour Kiev de poursuivre ses efforts de transformation malgré les difficultés liées au conflit. Les responsables européens estiment que ces réformes sont indispensables pour garantir une intégration réussie au sein du bloc.

Bien que l’issue du processus reste incertaine et que les négociations puissent s’étendre sur plusieurs années, cette ouverture officielle constitue une victoire diplomatique importante pour l’Ukraine. Elle symbolise la volonté du pays de se rapprocher durablement de l’Europe tout en faisant face aux conséquences de la guerre avec la Russie.