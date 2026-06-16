Des contraceptifs bloqués en Belgique coûtent 25 000 dollars par mois aux États-Unis sans pouvoir être utilisés

Les États-Unis dépensent près de 25 000 dollars par mois pour stocker en Belgique un important stock de contraceptifs destinés à l’origine aux pays à faible revenu, mais qui sont désormais en grande partie inutilisables. Cette situation, révélée par un rapport cité par Reuters, soulève des questions sur la gestion de ces produits et sur le coût croissant de leur entreposage.

Les stocks concernés comprennent notamment des implants contraceptifs et des pilules qui avaient été achetés dans le cadre de programmes de santé destinés à des pays en développement. Toutefois, un contrat de livraison a été annulé par les autorités américaines l’an dernier, empêchant leur distribution comme prévu initialement.

Depuis, les produits sont restés entreposés dans des installations en Belgique. Une partie importante de ces contraceptifs serait désormais inutilisable, notamment en raison des délais écoulés et des contraintes liées à leur durée de conservation.

Face à cette situation, les autorités américaines avaient envisagé de détruire les stocks. Ces projets ont finalement été abandonnés, mais aucune solution définitive n’a encore été trouvée concernant l’avenir de ces produits. Cette incertitude contribue à prolonger les frais de stockage, qui continuent de s’accumuler mois après mois.

L’affaire intervient dans un contexte de débats sur le financement de l’aide internationale et des programmes de santé reproductive. Les contraceptifs avaient été acquis pour répondre aux besoins de populations vivant dans des pays aux ressources limitées, où l’accès à ces produits demeure souvent restreint.

Des observateurs s’interrogent désormais sur les conséquences de cette impasse logistique. Alors que les coûts de stockage augmentent et que la valeur des produits diminue avec le temps, les autorités américaines devront décider s’il est encore possible de réutiliser une partie des stocks ou s’il faudra finalement s’en débarrasser.

Cette situation illustre les difficultés que peuvent rencontrer les programmes internationaux d’aide sanitaire lorsqu’ils sont confrontés à des changements de politique, à des obstacles administratifs ou à des retards logistiques. En attendant une décision, les contribuables américains continuent de financer l’entreposage de produits qui ne remplissent plus leur mission initiale.