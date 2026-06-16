Affaire Halkbank : un témoin clé de l’enquête américaine risque neuf ans de prison après des années de coopération

L’un des principaux témoins de l’enquête américaine visant la banque turque Halkbank devrait être condamné en juillet, près de neuf ans après avoir plaidé coupable. Cette décision marque une nouvelle étape dans une affaire qui a longtemps alimenté les tensions entre Washington et Ankara autour des sanctions imposées à l’Iran.

Reza Zarrab, homme d’affaires au cœur du dossier, est accusé d’avoir participé à un vaste système permettant à l’Iran de contourner les sanctions économiques américaines. Après son arrestation aux États-Unis, il avait choisi de coopérer avec les autorités et de plaider coupable, devenant un témoin central dans les poursuites engagées contre plusieurs personnes et institutions liées à cette affaire.

Selon des documents judiciaires rendus publics lundi, sa condamnation est désormais prévue pour le 14 juillet devant un tribunal fédéral de Manhattan. Les procureurs américains devraient demander une peine pouvant aller jusqu’à neuf ans d’emprisonnement.

Dans le système judiciaire américain, il est fréquent que les témoins coopérants voient leur condamnation reportée jusqu’à la conclusion des procédures dans lesquelles leur témoignage peut être nécessaire. Ce délai explique pourquoi près d’une décennie s’est écoulée depuis le plaidoyer de culpabilité de Zarrab.

L’affaire est étroitement liée aux poursuites engagées contre Halkbank, une importante banque publique turque accusée par les autorités américaines d’avoir facilité des transactions permettant à l’Iran d’échapper aux sanctions internationales. La banque a toujours contesté ces accusations.

Le juge fédéral Richard Berman a fixé la date de condamnation alors qu’il examine parallèlement une demande des procureurs visant à abandonner les poursuites contre Halkbank à la suite d’un accord conclu avec l’établissement bancaire. Les détails de cet accord n’ont pas été précisés dans les documents judiciaires mentionnés par Reuters.

Cette affaire est suivie de près tant aux États-Unis qu’en Turquie en raison de ses implications diplomatiques et financières. La condamnation de Reza Zarrab pourrait ainsi marquer l’un des derniers chapitres d’un dossier judiciaire qui a occupé les tribunaux américains pendant de nombreuses années.