Abdullah Ibrahim, légende du jazz et voix de la lutte contre l’apartheid, s’est éteint à 91 ans

Le pianiste sud-africain Abdullah Ibrahim, figure majeure du jazz mondial et symbole culturel de la lutte contre l’apartheid, est décédé à l’âge de 91 ans. L’annonce a été faite lundi par la présidence sud-africaine de Cyril Ramaphosa. Aucune information n’a été communiquée concernant les causes de son décès.

Considéré comme l’un des musiciens les plus influents d’Afrique, Abdullah Ibrahim a marqué plusieurs générations grâce à un style unique mêlant jazz américain, chants spirituels et traditions musicales d’Afrique australe. Son œuvre est devenue au fil des décennies une expression artistique puissante contre le régime ségrégationniste qui a dominé l’Afrique du Sud pendant près d’un demi-siècle.

Né en 1934 sous le nom d’Adolph Johannes Brand dans le quartier populaire de Kensington, au Cap, il grandit dans des conditions difficiles. Son père est tué lors d’une altercation alors qu’il n’a que quatre ans. Élevé dans un environnement profondément marqué par la musique, il découvre très tôt le piano grâce à sa mère et à sa grand-mère, toutes deux musiciennes.

Passionné par les disques de jazz américains importés, il acquiert durant son adolescence le surnom de « Dollar », qui donnera naissance à son premier nom de scène, Dollar Brand. Ses compositions s’inspirent du mélange culturel unique du Cap, où se croisent influences africaines, européennes, arabes et asiatiques.

Au début de sa carrière, il se produit avec plusieurs orchestres de danse et se heurte rapidement aux restrictions imposées par le système d’apartheid. Les autorités limitaient alors les collaborations entre musiciens de différentes origines ethniques, une politique que de nombreux artistes ont progressivement commencé à défier.

Tout au long de sa vie, Abdullah Ibrahim a utilisé sa musique comme un moyen de résistance et d’affirmation culturelle. Ses œuvres, profondément enracinées dans l’identité sud-africaine, ont accompagné les combats pour la liberté et la justice, faisant de lui une référence incontournable bien au-delà du monde du jazz.

Avec sa disparition, l’Afrique du Sud perd l’un de ses plus grands ambassadeurs culturels. Son héritage musical et son engagement contre l’oppression continuent toutefois d’inspirer des artistes et des militants à travers le monde.