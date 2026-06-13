La Bataille de Gaulle : démarrage décevant, sortie du second volet avancée pour profiter de la Fête du cinéma

Annoncé en grande pompe au Festival de Cannes 2026 et présenté comme la production française la plus ambitieuse de l’année, le diptyque La Bataille de Gaulle d’Antonin Baudry connaît un début d’exploitation difficile. Le premier volet, L’Âge de fer, sorti le 3 juin, n’a réuni que 380 000 entrées lors de sa première semaine dans 560 salles, un score qui peine à convaincre pour un film de cette envergure. À titre de comparaison, Scary Movie 6, sorti simultanément mais dans moins de salles, a légèrement fait mieux avec plus de 390 000 entrées. Face à ce constat, Pathé a discrètement annoncé le 11 juin l’avancement d’une semaine du second volet, J’écris ton nom, dont la sortie passe du 3 juillet au 26 juin.

La Fête du cinéma comme bouée de sauvetage, une concurrence estivale redoutable

La stratégie est limpide : faire coïncider la sortie du deuxième film avec la Fête du cinéma, prévue du 28 juin au 1er juillet, pendant laquelle toutes les séances sont proposées au tarif unique de 5 euros. Pathé espère reproduire l’effet porteur qu’avait connu Le Comte de Monte-Cristo l’an dernier lors de cet événement. L’enjeu financier est considérable. Selon les chiffres déclarés au CNC, le budget officiel du diptyque est de 75,2 millions d’euros, la production française la plus coûteuse de 2026. Des sources évoquées par Le Point suggèrent toutefois que des dépassements budgétaires pourraient avoir porté la facture réelle à 85, voire 100 millions d’euros. Les semaines à venir s’annoncent difficiles : Hollywood s’apprête à déferler sur les salles avec une série de blockbusters et de films familiaux (Disclosure Day, Des Minions et des monstres, Toy Story 5, Supergirl, Vaiana, et L’Odyssée de Christopher Nolan). Sans oublier l’engouement attendu autour de la Coupe du monde de football, qui disputera à l’ensemble des réseaux de salles une partie de l’attention du public.