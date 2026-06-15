Gaza : au moins quatre morts dans de nouvelles frappes alors que les négociations de cessez-le-feu s’intensifient

De nouvelles frappes et tirs israéliens ont fait au moins quatre morts dans la bande de Gaza lundi, selon les autorités sanitaires locales, alors que les médiateurs internationaux poursuivent leurs efforts pour préserver un projet de cessez-le-feu soutenu par les États-Unis. Ces violences interviennent à un moment crucial des discussions diplomatiques visant à mettre fin à des mois de conflit dans l’enclave palestinienne.

D’après les services médicaux de Gaza, une femme a été tuée lors d’une frappe aérienne dans la ville de Zawayda, au centre du territoire. Une autre attaque a coûté la vie à une personne dans le camp de réfugiés voisin de Nuseirat. Plus tard dans la journée, une frappe visant le toit d’un immeuble dans la ville de Gaza a fait deux nouvelles victimes, un médecin et son fils.

L’armée israélienne a indiqué avoir mené des opérations distinctes contre deux membres du Hamas. Selon elle, les personnes visées préparaient des attaques contre des troupes israéliennes déployées dans la bande de Gaza. L’armée n’a toutefois pas fourni davantage de détails sur ces opérations.

Ces nouveaux affrontements surviennent alors que des négociations diplomatiques se poursuivent au Caire. Les médiateurs tentent de sauver un plan de paix élaboré sous l’impulsion des États-Unis afin de mettre fin aux hostilités dans ce territoire dévasté par la guerre.

Selon des sources proches des discussions, l’émissaire spécial du président américain Donald Trump pour Gaza, Nikolay Mladenov, devait arriver dans la capitale égyptienne afin de participer aux consultations. Sa visite intervient au lendemain de la réponse du Hamas à une proposition de règlement composée de quinze points.

Toujours selon ces sources, le Hamas et d’autres factions palestiniennes auraient accepté la plupart des dispositions du plan présenté par les médiateurs. La question du désarmement du mouvement islamiste resterait toutefois un point majeur de désaccord, compliquant encore les efforts visant à parvenir à un accord définitif.

Depuis le cessez-le-feu conclu en octobre, les responsables de Gaza affirment que les frappes israéliennes ont causé la mort de plus de 990 personnes dans l’enclave. Malgré les discussions en cours, la poursuite des violences illustre la fragilité de la situation et les obstacles qui demeurent avant l’établissement d’une paix durable.