Coup de tonnerre au Nigeria : un tribunal ordonne la radiation d’un grand parti d’opposition avant les élections

Un tribunal fédéral nigérian a ordonné lundi à la Commission électorale nationale indépendante de radier cinq partis politiques, dont l’un des principaux mouvements d’opposition du pays. Cette décision pourrait bouleverser le paysage politique nigérian à quelques mois des élections prévues en janvier prochain.

Le juge Peter Lifu, de la Haute Cour fédérale, a estimé que le Congrès démocratique africain (ADC) ainsi que quatre autres partis n’avaient pas respecté les exigences constitutionnelles en matière de résultats électoraux. Il a donc ordonné leur retrait du registre officiel des partis politiques.

La législation nigériane prévoit qu’un parti doit remporter au moins un mandat électif à un niveau de gouvernement ou obtenir au moins 25 % des suffrages dans un État lors d’une élection présidentielle. Les formations qui ne remplissent pas ces critères s’exposent à une radiation.

Cette décision représente un revers majeur pour Atiku Abubakar, ancien vice-président du Nigeria et figure de l’opposition. Candidat à la présidence sous la bannière de l’ADC, il est considéré comme l’un des principaux adversaires du président Bola Tinubu. La disparition éventuelle de son parti pourrait réduire les options offertes à l’opposition lors du prochain scrutin.

L’ADC a immédiatement contesté la décision de justice. Son porte-parole, Bolaji Abdullahi, a dénoncé une mesure qu’il a qualifiée d’« invitation directe à l’anarchie ». Le parti a annoncé son intention de faire appel et d’utiliser tous les recours légaux et constitutionnels à sa disposition pour tenter d’obtenir l’annulation du jugement.

Cette affaire intervient dans un contexte politique déjà tendu au Nigeria, où les préparatifs des prochaines élections suscitent une attention croissante. Si la décision est confirmée en appel, elle pourrait modifier en profondeur l’équilibre des forces politiques et influencer le déroulement de la campagne présidentielle à venir.