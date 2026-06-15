Un bombardier nucléaire B-52 s’écrase au décollage en Californie, le sort de l’équipage encore inconnu

Un bombardier stratégique B-52 Stratofortress de l’US Air Force s’est écrasé lundi peu après son décollage de la base aérienne d’Edwards, dans le désert de Mojave, en Californie. L’accident, survenu dans l’une des principales installations d’essais de l’armée américaine, a immédiatement déclenché une importante opération de secours.

Selon les autorités militaires, l’appareil s’est écrasé peu après avoir quitté la piste vers 11 h 20, heure locale. Les circonstances exactes du drame n’étaient pas encore connues dans l’immédiat, et une enquête devrait être ouverte pour déterminer les causes de l’accident.

Des images aériennes diffusées après le crash montrent une vaste zone noircie et encore fumante dans le désert, couvrant une surface comparable à celle d’un terrain de football. Plusieurs véhicules d’urgence ont été déployés autour du périmètre du site afin de sécuriser la zone et de coordonner les opérations de secours.

La base aérienne d’Edwards a indiqué que ses équipes d’intervention étaient arrivées rapidement sur les lieux. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, les autorités militaires ont précisé que la situation restait en cours d’évaluation et que les secours poursuivaient leurs opérations.

Aucune information officielle n’a été communiquée concernant le nombre de personnes qui se trouvaient à bord du bombardier au moment de l’accident. Les autorités n’ont pas non plus indiqué si des membres d’équipage avaient survécu ou été blessés.

Le B-52 Stratofortress est l’un des appareils les plus emblématiques de l’arsenal américain. Entré en service dans les années 1950, ce bombardier à long rayon d’action demeure un élément essentiel de la capacité de dissuasion stratégique des États-Unis et continue d’être modernisé pour rester opérationnel pendant encore plusieurs décennies.

L’accident suscite déjà une vive attention au sein des milieux militaires et politiques américains. Les prochaines heures devraient permettre d’en savoir davantage sur le bilan humain et sur les circonstances ayant conduit à la perte de cet appareil historique de l’US Air Force.