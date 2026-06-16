Les réseaux sociaux deviennent la première source d’information dans le monde

Une page se tourne pour les médias traditionnels. Selon l’édition 2026 du rapport annuel du Reuters Institute for the Study of Journalism, les réseaux sociaux et les plateformes vidéo constituent désormais la première source d’information à l’échelle mondiale. Pour la première fois depuis la création de cette étude de référence, Facebook, YouTube, TikTok ou encore Instagram devancent la télévision, la presse en ligne et la radio dans les habitudes d’information du public.

L’étude, réalisée auprès de près de 100 000 personnes dans 48 pays, montre que 54 % des sondés utilisent chaque semaine les réseaux sociaux ou les plateformes vidéo pour s’informer. Cette proportion atteint même 56 % lorsque les outils d’intelligence artificielle conversationnelle sont inclus dans les usages d’information. Dans le même temps, la télévision recule à 52 %, tandis que les sites et applications des médias traditionnels tombent à 51 %.

Un bouleversement majeur pour les médias

La tendance est particulièrement marquée chez les jeunes générations. Plus d’un jeune de 18 à 24 ans sur deux considère désormais les réseaux sociaux comme sa principale porte d’entrée vers l’actualité. À l’inverse, aucun groupe d’âge ne place aujourd’hui les sites d’information traditionnels au premier rang de ses habitudes de consommation de l’information.

Cette évolution fragilise davantage un modèle économique déjà sous pression. Seuls 17 % des personnes interrogées déclarent payer pour accéder à de l’information en ligne. Dans le même temps, une part croissante des revenus publicitaires est captée par les grandes plateformes numériques, réduisant les ressources disponibles pour les rédactions traditionnelles.

Le rapport souligne également la progression continue des créateurs de contenus spécialisés dans l’actualité, à l’image du phénomène HugoDécrypte en France. Ces nouveaux acteurs concurrencent directement les médias historiques auprès des jeunes publics grâce à des formats courts, adaptés aux usages mobiles et aux réseaux sociaux.

L’IA s’installe dans les usages

Autre enseignement majeur de l’étude : l’intelligence artificielle poursuit sa percée. Désormais, 10 % des personnes interrogées déclarent utiliser chaque semaine des agents conversationnels pour s’informer, contre 7 % un an plus tôt. Une progression rapide qui pousse les groupes de médias à repenser leur stratégie de distribution et de production de l’information.

Dans le même temps, la confiance dans les médias continue de s’éroder. Seuls 37 % des répondants affirment faire confiance à la plupart des informations la plupart du temps, un niveau historiquement bas selon les auteurs du rapport.

Le rapport met en lumière un changement majeur dans les habitudes d’information du public. Pour la première fois à l’échelle mondiale, les réseaux sociaux et les plateformes vidéo devancent les médias traditionnels comme principale source d’actualité. Une tendance qui confirme la place grandissante de TikTok, YouTube ou Facebook dans la diffusion de l’information et qui oblige les acteurs historiques à repenser leurs stratégies pour toucher les audiences.