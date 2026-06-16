289 passagers affectés par une panne sur la ligne Paris-Clermont, la SNCF présente ses excuses

Les 289 passagers d’un train Intercités reliant Paris à Clermont-Ferrand ont vécu une journée particulièrement éprouvante lundi. Parti de la gare de Paris-Bercy à 6h57, le convoi est finalement arrivé à destination avec près de huit heures de retard à la suite d’une panne de locomotive survenue dans le Loiret, peu avant Gien.

Selon SNCF Voyageurs, plusieurs tentatives de dépannage ont été réalisées à distance avec l’appui d’experts techniques. Face à l’impossibilité de remettre le train en service, la décision a été prise de remplacer la locomotive. Pendant cette longue immobilisation, les voyageurs ont été pris en charge avec l’aide de la protection civile et ont pu quitter temporairement le train.

Des voyageurs contraints de quitter le train

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs dizaines de passagers traversant des champs aux abords de la voie ferrée pour rejoindre un point de ravitaillement improvisé. Des personnes âgées figuraient notamment parmi les voyageurs concernés. Une fois le train reparti, un arrêt supplémentaire a été effectué à Gien afin de distribuer des coffrets repas aux passagers.

À l’issue de l’incident, SNCF Voyageurs a annoncé une compensation exceptionnelle correspondant à 200 % du prix du billet pour l’ensemble des voyageurs concernés. L’entreprise a présenté ses excuses aux passagers pour les désagréments subis au cours de cette journée.