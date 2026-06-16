Séisme au Mondial : Hervé Renard remplace Lamouchi à la tête de la Tunisie après le naufrage contre la Suède

La Tunisie change de sélectionneur en pleine Coupe du monde 2026. Battue 5-1 par la Suède pour son entrée dans le groupe F, la sélection tunisienne a mis fin au mandat de Sabri Lamouchi. Nommé en janvier, avec un contrat initialement prévu jusqu’en 2028, l’ancien entraîneur de Rennes, Nottingham Forest et Cardiff quitte le poste après seulement quelques mois et un seul match dans ce Mondial.

Renard prend les commandes dès ce mardi

Hervé Renard arrive pour lui succéder. Le technicien français doit prendre officiellement ses fonctions dès ce mardi auprès des Aigles de Carthage. La Fédération tunisienne a également décidé de mettre fin aux fonctions du staff technique qui accompagnait Sabri Lamouchi, tout en maintenant Wahbi Khazri dans l’encadrement. Renard sera accompagné d’un entraîneur des gardiens et d’un analyste de la performance qu’il choisira lui-même.

Une cinquième sélection africaine pour Renard

À 57 ans, Hervé Renard retrouve un terrain qu’il connaît parfaitement. Avant la Tunisie, il a déjà dirigé la Zambie, l’Angola, la Côte d’Ivoire et le Maroc. La Tunisie devient donc sa cinquième sélection africaine. Son parcours continental reste marqué par deux titres de Coupe d’Afrique des nations : en 2012 avec la Zambie, puis en 2015 avec la Côte d’Ivoire.

Un CV mondial déjà chargé

Renard a aussi dirigé le Maroc lors de la Coupe du monde 2018, puis l’Arabie saoudite au Mondial 2022, avec la victoire retentissante contre l’Argentine en phase de groupes. Il avait ensuite pris la tête de l’équipe de France féminine avant de revenir sur le banc saoudien, qu’il a quitté en avril 2026.

La Tunisie dos au mur dans le groupe F

La mission est immédiate. Après la défaite 5-1 contre la Suède, la Tunisie compte zéro point et affiche une différence de buts de -4. Dans l’autre match du groupe F, les Pays-Bas et le Japon ont fait match nul 2-2. Les Aigles de Carthage doivent encore affronter le Japon le 20 juin à Guadalupe, puis les Pays-Bas le 25 juin à Kansas City.

Deux matches pour sauver le Mondial

Le format élargi de la Coupe du monde 2026 laisse encore une porte ouverte : les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés, ainsi que les huit meilleurs troisièmes. La Tunisie reste donc mathématiquement en course, mais n’a plus de marge. Renard hérite d’une équipe lourdement battue, d’un staff remanié et d’un calendrier serré. Son premier objectif est clair : remettre la Tunisie en ordre avant le Japon. Une mission qui semble bien difficile…