Mondial : Trump pourrait soulever le trophée avec les champions du monde

Donald Trump pourrait jouer un rôle central lors de la remise du trophée de la Coupe du monde 2026, le dimanche 19 juillet. La Fifa aurait donné son feu vert pour que le président américain participe directement à la cérémonie de la finale, avec la possibilité de remettre le trophée au capitaine vainqueur et de rester sur scène au moment où l’équipe championne le soulèvera.

Une finale mondiale au MetLife Stadium

La finale de la Coupe du monde 2026 se disputera le 19 juillet au New York New Jersey Stadium, nom utilisé par la Fifa pour le MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey. L’enceinte accueille huit matchs du tournoi, dont la finale. Le coup d’envoi de cette finale est programmé à 15 heures, heure locale.

Cette édition 2026 est la plus large de l’histoire de la compétition : 48 équipes, 104 matchs et trois pays hôtes, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Le tournoi a débuté le 11 juin et s’achèvera le 19 juillet.

Un trophée ultra-codifié

Le trophée de la Coupe du monde n’est pas un objet ordinaire dans le protocole de la Fifa. Les champions posent leurs mains sur l’original pendant la cérémonie d’après-match, puis reçoivent ensuite une réplique plaquée or. Le trophée original est conservé par la Fifa et ne reste pas définitivement entre les mains de la sélection victorieuse. Donald Trump, en tant que chef d’État du pays qui accueille la finale, entre dans le cercle très restreint des personnalités autorisées à toucher le trophée sans gants. La question est désormais de savoir jusqu’où il ira dans la cérémonie : simple remise au capitaine, présence aux côtés de Gianni Infantino, ou participation visible au moment exact où les vainqueurs soulèveront la Coupe ? Réponse dans un mois…