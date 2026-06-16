Coup de tonnerre à France 2 : Léa Salamé devrait quitter le 20h dans les prochains jours

Léa Salamé devrait quitter la présentation du journal de 20h de France 2 dans les prochains jours. La journaliste ne devrait pas revenir en septembre à la tête du grand rendez-vous d’information de la chaîne publique, selon jeanmarcmorandini.com. Ce départ serait directement lié à l’évolution de la situation politique de son compagnon, Raphaël Glucksmann, désormais engagé dans une séquence de plus en plus claire autour de la présidentielle de 2027.

Raphaël Glucksmann se rapproche d’une candidature

Raphaël Glucksmann n’a pas encore prononcé la formule officielle d’une candidature à l’élection présidentielle de 2027. Mais son positionnement s’est nettement accéléré ces dernières semaines. L’eurodéputé et fondateur de Place publique a tenu, samedi 13 juin 2026, un meeting aux Docks de Paris, à Aubervilliers. L’événement a été présenté comme son premier meeting de campagne présidentielle. La salle était pleine, avec environ 4 000 personnes annoncées par Place publique.

Une règle pour éviter le conflit d’intérêts

La situation de Léa Salamé est devenue difficilement tenable à l’approche d’une éventuelle déclaration de candidature de Raphaël Glucksmann. Le responsable politique a lui-même reconnu que sa compagne avait fixé une règle simple : si lui devenait candidat, elle arrêterait le journal télévisé le jour même. Il a également souligné l’importance de ce poste pour elle, tout en affirmant qu’elle exerçait son métier en toute indépendance. Cette ligne vise à éviter toute confusion entre la fonction de journaliste politique et la position personnelle de son compagnon dans la course à l’Élysée.

Une annonce retardée pour préserver la fin de saison

Raphaël Glucksmann retarderait autant que possible l’annonce officielle de sa candidature afin de permettre à Léa Salamé de terminer sa saison à la tête du 20h de France 2. La journaliste bénéficie encore d’une forme de flou tant que la candidature n’est pas officiellement déclarée. Mais politiquement, l’étape franchie par Raphaël Glucksmann apparaît déjà majeure. Il avait jusque-là entretenu une période de réflexion de trois mois. Lors de son dernier meeting, il a affiché une détermination beaucoup plus nette, donnant à cette séquence les allures d’une pré-candidature assumée.

Jean-Baptiste Marteau pressenti pour reprendre le 20h

France 2 aurait déjà identifié le remplaçant de Léa Salamé. Jean-Baptiste Marteau, joker régulier du 20h, serait appelé à prendre le relais. Le journaliste connaît déjà le rendez-vous et a souvent assuré l’intérim à la présentation. Ses performances à l’antenne sont jugées solides, avec des audiences régulièrement bonnes lors de ses remplacements.

Une page qui se tourne pour France 2

Le départ attendu de Léa Salamé marquerait un tournant important pour l’information de France 2. Arrivée au 20h dans un contexte très exposé, la journaliste devait incarner une nouvelle étape pour le journal de la chaîne publique. Mais la possible candidature de Raphaël Glucksmann à la présidentielle de 2027 change désormais la donne. En cas d’annonce officielle, son maintien à la tête du 20h deviendrait impossible à défendre durablement. La décision devrait donc tomber rapidement. France 2 s’apprête à organiser la suite, avec Jean-Baptiste Marteau en première ligne pour assurer la transition.