Frédéric Beigbeder rejoint RTL avec une nouvelle émission culturelle dominicale

RTL renforce sa grille de rentrée avec l’arrivée de Frédéric Beigbeder. L’écrivain et chroniqueur animera, à partir du 30 août prochain, une nouvelle émission culturelle diffusée chaque dimanche de 20 heures à 21 heures.

Entouré d’une équipe de chroniqueurs dont les noms n’ont pas encore été dévoilés, l’auteur de « 99 francs » reviendra sur les sujets qui font l’actualité culturelle et sociétale : littérature, cinéma, musique, spectacles ou encore débats d’idées. Dans un communiqué, RTL promet « une heure d’échanges, de critiques et de confrontations d’idées sans filtre », avec une ligne éditoriale résumée par un slogan : « Pensée unique interdite ! »

Un retour aux sources pour l’écrivain

Cette nouvelle émission viendra concurrencer directement « Le Masque et la Plume », le rendez-vous historique de France Inter diffusé sur la même case horaire. Frédéric Beigbeder connaît bien cet univers puisqu’il a lui-même été chroniqueur dans l’émission de la radio publique.

Âgé de 60 ans, l’écrivain n’est pas un inconnu pour les auditeurs de RTL. Ancien membre de la bande des « Grosses Têtes », il avait également animé une émission littéraire sur Radio Classique entre 2022 et 2024. Son retour sur RTL marque ainsi des retrouvailles entre la station et une personnalité médiatique reconnue pour son ton libre et son goût du débat.