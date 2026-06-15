Lagarde salue l’accord entre les États-Unis et l’Iran, mais la BCE reste prudente face à l’inflation

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a accueilli favorablement l’annonce d’un accord préliminaire entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin au conflit qui les oppose et à permettre la réouverture du détroit d’Ormuz, une voie maritime essentielle pour le commerce mondial de l’énergie.

S’exprimant lundi, Christine Lagarde a estimé qu’il s’agissait d’une « bonne nouvelle » si les engagements annoncés étaient confirmés dans les prochains jours par la signature officielle d’un protocole d’accord. Selon elle, une stabilisation de la situation au Moyen-Orient pourrait contribuer à réduire les tensions sur les marchés énergétiques et à améliorer les perspectives économiques internationales.

L’annonce de cet accord a déjà eu un impact sur les marchés, avec un recul des prix du pétrole après plusieurs semaines de forte volatilité provoquée par les perturbations liées au conflit. La réouverture du détroit d’Ormuz est perçue comme un élément clé pour rétablir la fluidité des approvisionnements énergétiques mondiaux.

Malgré cet optimisme, certains responsables de la BCE restent prudents. Joachim Nagel, président de la banque centrale allemande et membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a averti que les effets positifs d’un éventuel accord ne se traduiraient pas immédiatement par un ralentissement de l’inflation dans la zone euro.

Selon lui, les pressions inflationnistes accumulées ces derniers mois continueront de peser sur l’économie européenne, même en cas d’apaisement rapide des tensions géopolitiques. Il a ainsi souligné que la BCE devait rester vigilante face aux risques persistants pour la stabilité des prix.

La semaine dernière, la BCE avait relevé ses taux d’intérêt pour la première fois depuis près de trois ans afin de contenir la hausse des prix, alimentée notamment par l’augmentation des coûts de l’énergie consécutive au conflit entre Washington et Téhéran.

Les investisseurs suivront désormais avec attention les prochaines étapes des négociations entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que leurs conséquences sur les marchés énergétiques et les décisions futures de politique monétaire en Europe.