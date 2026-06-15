Moscou rejette toute responsabilité dans l’incendie du monastère historique de Kiev et accuse un missile Patriot

La Russie a nié avoir frappé le monastère historique de la Laure des Grottes de Kiev lors de sa vaste attaque aérienne contre la capitale ukrainienne, affirmant que les dégâts observés sur le site religieux auraient été causés par un missile de défense aérienne Patriot de fabrication américaine.

Dans un communiqué publié lundi, les autorités russes ont assuré que leurs forces avaient exclusivement visé des installations militaires et des usines liées à l’effort de guerre ukrainien. Moscou soutient que le monastère n’était pas une cible de l’opération menée contre Kiev.

Selon la version russe, l’incendie qui s’est déclaré au sein du complexe religieux aurait été provoqué par un missile du système de défense aérienne Patriot utilisé par l’Ukraine pour tenter d’intercepter les projectiles russes. La Russie n’a toutefois pas fourni de preuves publiques permettant d’étayer cette affirmation.

Le monastère de la Laure des Grottes de Kiev, l’un des sites religieux les plus importants du pays, a été touché par un incendie au cours de la nuit. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce complexe monastique constitue un symbole majeur du christianisme orthodoxe en Europe orientale.

L’incident est survenu lors de ce qui a été présenté comme la plus importante attaque aérienne russe contre Kiev depuis plusieurs semaines. Les autorités ukrainiennes ont fait état de frappes combinant missiles et drones contre différents secteurs de la capitale.

Comme à plusieurs reprises depuis le début de la guerre, Moscou et Kiev avancent des versions contradictoires concernant l’origine des dommages causés à des infrastructures civiles ou à des sites historiques. La Russie affirme régulièrement que certains dégâts résultent de l’activité des systèmes de défense aérienne ukrainiens, tandis que l’Ukraine accuse les forces russes de viser ou de mettre en danger des zones civiles.

L’incendie du monastère de la Laure des Grottes suscite une vive émotion en Ukraine en raison de l’importance historique et spirituelle du site. Les autorités ukrainiennes poursuivent leurs évaluations afin de déterminer l’étendue exacte des dégâts subis par ce monument emblématique de la capitale.