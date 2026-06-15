La belle-fille de François Hollande Émilie Broussouloux quitte BFMTV après 10 mois difficiles

Émilie Broussouloux va quitter BFMTV à la fin de la saison, 10 mois seulement après son arrivée sur la chaîne. Recrutée en septembre dernier, la journaliste devait participer à la relance des soirées du week-end. Son passage aura finalement été bref. Après des audiences jugées insuffisantes, elle a rapidement été retirée de cette tranche, avant d’être repositionnée le week-end en milieu d’après-midi. Elle a également été utilisée comme joker de journalistes titulaires.

Une exposition fragilisée par les audiences

BFMTV avait misé sur Émilie Broussouloux pour renforcer une case stratégique du week-end. Mais la greffe n’a pas pris. Les performances d’audience n’ont pas permis d’installer durablement le programme, et la journaliste a perdu en visibilité au fil des semaines. Ce repositionnement a marqué un net recul dans son rôle à l’antenne, alors que son arrivée avait été présentée comme un élément de renouvellement pour la chaîne.

Des erreurs en direct très commentées

Au-delà des audiences, Émilie Broussouloux a aussi été fragilisée par plusieurs erreurs commises en direct. L’une des séquences les plus commentées concerne une confusion autour du Moyen-Orient, lorsqu’elle s’est emmêlée entre Israël, le Liban et l’Iran. Alors qu’elle tentait de poursuivre l’antenne, son co-présentateur est intervenu pour l’aider. Elle a ensuite tenté de se justifier en expliquant que les équipes étaient mobilisées « sur tous les fronts » et pouvaient finir par « se perdre ».

Téhéran présentée comme capitale du Liban

Le moment a pris une autre dimension lorsqu’Émilie Broussouloux a salué une envoyée spéciale en direct de Téhéran en présentant la ville comme la capitale du Liban. Alors qu’évidemment, Téhéran est la capitale de l’Iran, et la capitale du Liban est Beyrouth.

Nouvelle confusion avec Abou Dhabi

Quelques jours plus tard, une autre erreur a été relevée à l’antenne. La journaliste a remercié un envoyé spécial situé à Abou Dhabi, en affirmant que la ville se trouvait en Arabie saoudite. Abou Dhabi est la capitale des Émirats arabes unis. La capitale de l’Arabie saoudite est Riyad. Le moment a de nouveau été remarqué, notamment en raison de la réaction visible de son co-présentateur, Loïc Besson, apparu surpris sans la reprendre immédiatement à l’antenne.

Une fin rapide

Entre audiences décevantes, repositionnement rapide et erreurs très commentées, l’expérience d’Émilie Broussouloux sur BFMTV s’achève donc à la fin de la saison. Son départ arrive moins d’un an après son arrivée, alors que son exposition médiatique était devenue de plus en plus délicate.